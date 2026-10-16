La vicenda giudiziaria che coinvolge Concetta Carbone, vicepresidente del Consiglio comunale di Siracusa, apre una nuova fase anche sul piano istituzionale. Dopo gli arresti domiciliari disposti nell’ambito dell’inchiesta Nexus, l’attenzione si sposta ora sulle conseguenze per il seggio in aula e sul futuro della vicepresidenza.

Il presidente del Consiglio

Alessandro Di Mauro, presidente del Consiglio comunale, ha anticipato la volontà di confrontarsi con il segretario generale per verificare le procedure da seguire. Nel corso di un colloquio sulla vicenda, alla domanda sulla posizione di Carbone ha richiamato la legge Severino, aggiungendo: “Mi confronterò col segretario sul discorso vicepresidenza”.

Il primo passaggio riguarda la posizione di consigliera comunale. Dopo la formalizzazione della sospensione prevista dalla normativa, si dovrà procedere alla sostituzione temporanea attraverso la surroga Un adempimento distinto da quello relativo alla carica ricoperta nell’ufficio di presidenza.

La partita sulla vicepresidenza

È proprio sulla vicepresidenza che si apre il nodo politico. Lo Statuto comunale di Siracusa, all’articolo 14, disciplina sia la revoca del presidente e del vicepresidente sia la supplenza in caso di impedimento.

Il primo scenario

Se Carbone non può esercitare le funzioni di vicepresidente e si verifica anche l’assenza o l’impedimento del presidente, le funzioni di presidenza del Consiglio passano al consigliere presente che ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali. È quanto prevede lo Statuto per garantire la continuità dei lavori. Questa soluzione, tuttavia, non equivale alla rimozione di Carbone dall’incarico.

Il secondo scenario è quello della revoca formale

Per rimuovere il vicepresidente dalla carica prima della cessazione naturale dell’incarico, lo Statuto prevede una mozione motivata, votata per appello nominale e approvata da almeno due terzi dei componenti del Consiglio comunale. La stessa disposizione stabilisce che la discussione e la votazione avvengano tra il decimo e il ventesimo giorno dalla presentazione della mozione. È dunque necessaria una scelta dell’assemblea, non essendo prevista la decadenza automatica dalla vicepresidenza per il solo fatto dell’arresto.

Le conseguenze

I due percorsi hanno conseguenze differenti: da un lato, la supplenza per assicurare il funzionamento del Consiglio nei casi contemplati dallo Statuto; dall’altro, un’iniziativa politica che richiede una maggioranza qualificata per revocare formalmente l’incarico. Un’eventuale nuova elezione del vicepresidente andrebbe valutata alla luce degli atti conseguenti e delle disposizioni regolamentari.

L’inchiesta Nexus

La vicenda giudiziaria nasce dall’inchiesta Nexus, coordinata dalla Procura europea, che riguarda un presunto sistema corruttivo legato ad appalti pubblici. Tra gli interventi al centro degli accertamenti figurano i lavori per l’ampliamento dell’ostello di Cassibile, destinato ai lavoratori stagionali e finanziato anche con fondi europei.

Secondo l’ipotesi accusatoria, Carbone sarebbe coinvolta in un sistema di relazioni finalizzato a favorire determinati interessi negli affidamenti pubblici. Per lei il giudice ha disposto gli arresti domiciliari con contestazioni che comprendono corruzione e associazione per delinquere. Le accuse dovranno essere accertate nelle sedi giudiziarie competenti, nel rispetto della presunzione di innocenza.

Il confronto

Adesso la palla passa a Palazzo Vermexio. Il confronto annunciato da Di Mauro con il segretario generale dovrà chiarire gli adempimenti relativi alla posizione di consigliera e le opzioni percorribili per la vicepresidenza. La scelta tra supplenza e iniziativa di revoca avrà conseguenze diverse, sia sul piano istituzionale sia sugli equilibri politici del Consiglio comunale.