Un uomo di 55 anni trovato senza vita nella sua abitazione. Un malore segnalato ai soccorsi, poi la scoperta del decesso. Ma attorno a quella morte, avvenuta la sera del 27 febbraio in via dell’Immacolata 61, a Priolo Gargallo, si addensano interrogativi che la Procura di Siracusa vuole chiarire fino in fondo.

L’allarme

L’allarme è scattato su richiesta dei familiari, preoccupati per le condizioni dell’uomo, un operaio edile molto conosciuto in paese. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e il personale del 118. I sanitari, però, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L’inchiesta

Quello che inizialmente poteva sembrare un malore improvviso si è presto trasformato in un caso su cui ora indaga la Procura della Repubblica di Siracusa. Le indagini sono state affidate alla Squadra Mobile e al Commissariato di Priolo Gargallo, con l’obiettivo di ricostruire il contesto in cui viveva la vittima e comprendere cosa sia realmente accaduto nelle ore precedenti alla morte.

Le ipotesi

Gli investigatori non escludono alcuna pista. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un’overdose, ma si cerca anche di capire se possano esserci responsabilità di terzi. L’attenzione degli inquirenti si starebbe concentrando su eventuali debiti di gioco che l’uomo avrebbe contratto negli ultimi tempi. Un elemento che, se confermato, potrebbe aprire scenari più complessi.

Al momento non risultano precedenti di particolare rilievo a carico della vittima. Proprio questo dettaglio rende ancora più fitto il mistero in una comunità come quella di Priolo Gargallo, dove la notizia si è diffusa rapidamente, scuotendo vicini e conoscenti.

L’autopsia

Sarà l’autopsia, già disposta dall’autorità giudiziaria, a fornire le prime risposte decisive. L’esame medico-legale dovrà chiarire le cause esatte della morte e stabilire se si sia trattato di un’assunzione letale di sostanze o se vi siano segni compatibili con altre dinamiche.

Nel frattempo, il silenzio dell’appartamento di via dell’Immacolata è diventato il centro di un’indagine che tiene con il fiato sospeso un intero paese. Una morte che, al momento, resta un giallo. E che solo gli accertamenti tecnici potranno trasformare in verità giudiziaria.