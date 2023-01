per il quadriennio 2023-2026

Sono stati eletti i 15 avvocati che faranno parte del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siracusa per il quadriennio 2023-2026. Le urne, aperte il 10 gennaio, si sono chiuse alle 14 di oggi. Gli aventi diritto al voto erano 1439, le schede valide sono state 1160, 10 le schede bianche.

Ecco i 15 consiglieri eletti e le preferenze

Antonio Randazzo (592 voti); Alessandra Formisano (541); Sofia Amoddio (540); Adriana Quattropani (524); Sebastiano Grimaldi (516); Matilde Lipari, (421); Elisa Micciché (412); Umberto Di Giovanni (393); Vito Antonio Brunetto (392); Sebastiano Mallia (386); Salvatore Belfiore(385); Lucia Sciacca (376); Domenico Laface (352); Nunzio Boccadifuoco (329); Massimo Baglieri (318).

Gli altri risultati

Paolo Cavallaro (278); Angela Zocco (256); Giorgio D’Angelo (248); Olga Diamante (245); Elena Finocchiaro (211); Paolo Signorello (179); Patrizia Gozzo (178); Maurizio De Benedictis (177); Valentina Calcinella (174); Tito Assennato (173); Coletta Dinaro (158); Vincenza Bongiorno (145); Stefania Salvo (136); Giuseppe Vaccaro (135); Giuseppe Antonuccio (114); Maria Spurio (100); Venere Pinzino (90); Alessandra Fangano (82); Maria Russo (50)

Cosa accadrà dopo

Nella prima seduta, i consiglieri eletti voteranno per la composizione dell’ufficio di presidenza: il presidente dell’Ordine degli avvocati, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere.

In carica l’attuale ufficio di presidenza

Per il momento, la presidenza dell’Ordine degli avvocati di Siracusa è affidata all’avvocato Maria Guerci, che, il 29 dicembre scorso, ha preso il posto del dimissionario Carmelo Greco, chiamato a ricoprire il ruolo di Consigliere di disciplina per il Distretto di Catania. E’ la prima presidente donna nell’avvocatura siracusana, come vicepresidente è in carica Federica Cassia, Angela Giunta, segretaria e Vito Cosentino, tesoriere.