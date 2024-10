il video delle violenze

Una notte da Far West quella trascorsa a Pachino , tra sabato e domenica, quando in una strada, nella zona del mercato, due gruppi di stranieri si sono fronteggiati, rendendosi protagonisti di una violenta rissa. Non si conoscono le ragioni della zuffa, che è stata documentata dal blogger pachinese, Ivan Sortino, non la prima da queste parti, ma è probabile che da un lato delle vecchie ruggini, presumibilmente di natura economica, e dall’altro l’uso di sostanze alcoliche, abbiano reso il clima molto incandescente.

Le violenze nella notte

I residenti, svegliati dalle urla e dallo scoppio dei petardi, hanno assistito a scene violente tra i migranti, la cui presenza a Pachino è piuttosto cospicua, per via delle numerosissime aziende agricole, che sono il vero cuore pulsante dell’economia del territorio. Oltre ad affrontarsi, hanno messo a soqquadro la strada, riversando rifiuti dai cassonetti dell’immondizia: sono state numerose le richieste di intervento da parte degli abitanti della zona, che hanno temuto una escalation di violenza, e così, nel volgere di pochi minuti, sono arrivati i carabinieri che hanno provato a sedare la rissa.

Migranti bloccati dai carabinieri

Due stranieri sono stati bloccati e condotti in caserma per essere sentiti e provare a ricostruire quanto accaduto, oltre alle ragioni di quello scontro. La loro posizione è al vaglio dei magistrati della Procura di Siracusa che coordinano le indagini sulla rissa.

L’inchiesta della Procura

Uno degli stranieri è stato costretto a fare ricorso alle cure dei medici ma, stando alle informazioni da parte delle forze dell’ordine, le sue condizioni non sono gravi ed anche la sua testimonianza potrebbe dare un contributo agli inquirenti per l’inchiesta. I commenti sui social da parte dei residenti sono durissimi contro gli autori di questo ennesimo episodio violento a Pachino: in tanti reclamano maggiori controlli, altri, invece, spingono sulla stretta all’immigrazione.