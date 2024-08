l'elenco

Pure nella provincia di Siracusa sono arrivati contributi a pioggia della Regione nel capitolo della manovra dedicato a “promozione turistica, sportiva, culturale e attività di marketing”. Tanti i Comuni che sono stati beneficiati dai finanziamenti ma spicca l’assenza del capoluogo, praticamente rimasto a secco in questa voce, come se non fosse una città in cui il turismo non conta nulla.

Oltre un milione di euro per Catania e Palermo

E’ vero che, scorrendo l’elenco, ci sono prevalentemente Comuni non capoluoghi di provincia, spesso sono paesi piccoli ma di questi aiuti della Regione beneficeranno città grosse come Catania e Palermo: la prima porta a casa 200 mila euro “per la realizzazione di aree ludico-ricreative in viale Moncada n. 12, 19 e 21, in piazza Bovio, largo Campani, al Comune di Catania” e 500 mila euro “per le attività e promozione turistica, culturale, ludica e marketing della città” mentre Palermo incassa 400 mila euro “in occasione del 400esimo anniversario del ritrovamento delle spoglie della Santa Patrona presso il Monte Pellegrino”. Certo, sono città importanti, con sindaci di Centrodestra mentre al timone della piccola Siracusa c’è il sindaco di Azione, Francesco Italia, che, nei mesi scorsi, si è messo dentro un pezzo di Centrodestra con l’ingresso in giunta del Mpa.

I Comuni del Siracusano a trazione Centrodestra

Ma vediamo quali sono gli altri Comuni del Siracusano che hanno ricevuto i finanziamenti legati al turismo o alla promozione di manifestazioni.

Augusta e Avola

100 mila euro a testa per Augusta e Avola governati da sindaci “pesanti” sotto l’aspetto politico, entrambi di Fratelli d’Italia: Giuseppe Di Mare e Rossana Cannata, quest’ultima ex parlamentare regionale e sorella del deputato nazionale, Luca Cannata. Senza contare che all’Ars i meloniani di Siracusa sono rappresentati dal deputato regionale, Carlo Auteri.

I Comuni a trazione Gennuso

E poi ci sono 195 mila euro al Comune di Pachino dove, nelle settimane scorse, è stato eletto sindaco, Giuseppe Gambuzza, esponente di una lista civica ma legatissimo al parlamentare regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso. Ed a proposito di Gennuso, arriveranno 50 mila euro al Comune di Rosolini, la città in cui il parlamentare vive insieme alla sua famiglia, ed altri 150 mila euro “per la realizzazione delle manifestazioni turistiche, sportive, ludiche e marketing territoriale”.

Melilli del deputato del Mpa Carta

Nell’elenco c’è anche il Comune di Melilli del sindaco nonché deputato regionale del Mpa, Peppe Carta, che otterrà 150 mila euro, il Comune di Palazzolo del sindaco della Dc di Cuffaro, Salvatore Gallo riceverà 70 mila euro. Ci sono anche i Comuni di Lentini e di Noto con 50 mila euro a testa.

I Comuni a guida Pd

Finanziamenti anche per i Comuni del Siracusano nell’orbita del Pd che hanno come punto di riferimento il deputato regionale, Tiziano Spada. A Carlentini, guidato dal sindaco Giuseppe Stefio, andranno 50 mila euro “da ripartire in parti uguali per la rassegna agroalimentare denominata “Sagra della Mostarda del fico d’India” e per i festeggiamenti in onore della Santa patrona”, altri 50 mila euro “per la realizzazione di iniziative di promozione turistica”. Ed ancora 50 mila euro a Canicattini Bagni, città guidata da Paolo Amenta, presidente dell’Anci Sicilia, e 50 mila euro a Floridia, del sindaco Marco Carianni, alleato ed amico di Spada