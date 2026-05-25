Attimi di terrore nella notte nel Siracusano, dove un uomo di 54 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Noto con l’accusa di atti persecutori dopo avere sparato contro l’abitazione e l’auto dell’ex compagna.

Il raid nella notte

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo – già noto alle forze dell’ordine – si sarebbe presentato sotto casa della donna, una 35enne, intorno alle 23 di ieri sera. Prima avrebbe forato con un coltello gli pneumatici dell’auto parcheggiata all’esterno dell’abitazione, poi sarebbe tornato pochi minuti dopo esplodendo alcuni colpi di arma da fuoco che hanno raggiunto la porta d’ingresso della casa e la vettura della vittima.

Dopo il raid si è allontanato a bordo della propria auto, ma è stato rintracciato e bloccato poco dopo dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Noto.

Le minacce e le indagini

Le indagini, coordinate dalla Procura di Siracusa, hanno fatto emergere un quadro di presunte persecuzioni legate alla fine della relazione sentimentale, che il 54enne non avrebbe accettato. Fondamentali per ricostruire la dinamica sono stati i filmati degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona.

Gli investigatori hanno inoltre accertato che nei giorni precedenti l’uomo avrebbe minacciato di sfregiare la donna con l’acido. Durante la perquisizione dell’auto è stata trovata e sequestrata una bottiglia contenente sostanza corrosiva. L’arma utilizzata per sparare, invece, non è stata ancora recuperata.

Paura nel quartiere

La donna non è rimasta ferita, ma l’episodio ha provocato forte allarme tra i residenti della zona, svegliati nel cuore della notte dai colpi di arma da fuoco.