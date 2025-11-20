Terremoto politico nell’amministrazione comunale di Lentini, guidata dal 2021 da Rosario Lo Faro, con le dimissioni di 4 assessori su 5, appartenenti al Mpa. Hanno lasciato le loro rubriche Maurizio Commendatore, Oriana Di Cannavò, Giuseppe Fisicaro e Giuseppe Vasta, sancendo l’uscita dalla maggioranza degli autonomisti.

“Auguriamo al sindaco di trovare una nuova maggioranza”

“Auguriamo al Sindaco di poter individuare – si legge in una nota del Mpa -al più presto una nuova maggioranza capace di assicurare stabilità amministrativa e continuità d’azione per il completamento dell’ultimo scorcio di legislatura. Il nostro gruppo continuerà, con la consueta serietà e senso istituzionale, a sostenere in Consiglio Comunale tutte le iniziative volte all’esclusivo interesse della nostra comunità, mantenendo fede ai principi di coerenza, autonomia e responsabilità che ne hanno ispirato l’azione sin dall’inizio”.

Il sindaco all’angolo

Il sindaco di Lentini ha perso in un colpo sei consiglieri del gruppo Mpa Polo autonomista lentinese, composto da Carlo Vasile, capogruppo, Gianmarco Di Grande, Francesca Reale, Silvana Bosco Santocono, Giuseppe Vasta, Alessandro Vinci e conti alla mano non ha più una maggioranza pronta a sostenerlo.

Tre le strade: le dimissioni del primo cittadino, una mozione di sfiducia o un colpo di reni di Lo Faro capace, con grande equilibrismo, di traghettare, attraverso accordi intricatissimi in aula, la sua amministrazione fino alla scadenza naturale, nel 2027.

Un’amministrazione prima sostenuta dal Pd e poi dal Mpa

Una storia politica singolare quella di Lo Faro, eletto sindaco nel 2021 al ballottaggio sostenuto dal Pd e dal M5S, battendo l’uscente, il renziano Saverio Bosco, salvo poi perdere il loro sostegno nel corso della sua azione di governo e buttarsi nel dicembre del 2023 tra le braccia del Mpa che, alla fine lo ha scaricato. Secondo gli autonomisti, una volta centrati gli obiettivi prefissati, l’approvazione dei bilanci e la consegna dei progetti con il Pnrr, la missione, dopo 24 mesi, è finita.

Il Pd pensa alle urne

“Le dimissioni di quattro assessori su cinque e l’uscita dalla maggioranza dei sei consiglieri del MPA sanciscono di fatto la conclusione dell’esperienza amministrativa del Sindaco Lo Faro” scrive Claudia Saccà, segretaria del circolo del Pd di Lentini. “Come Partito Democratico, avvieremo – dice Saccà – sin da subito un confronto con tutte le forze democratiche e progressiste per costruire un nuovo progetto politico-amministrativo che rimetta al centro l’interesse della città, restituisca stabilità e autorevolezza alle istituzioni e offra a Lentini una prospettiva di sviluppo chiara, ambiziosa e duratura”