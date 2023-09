la testimonianza

La tragedia a Torino, con un aereo delle Frecce tricolori precipitato nei pressi dell’aeroporto di Caselle che ha causato la morte di una bambina di 5 anni, ha comportato la chiusura dello scalo su disposizione della Procura che ha aperto un’inchiesta sull’incidente. La mamma dei due minori, con ustioni, è stata trasportata in codice giallo al Cto, mentre il papà e il pilota del velivolo sono stati trasferiti in codice giallo all’ospedale San Giovanni Bosco.

Caos per i voli in Sicilia

Naturalmente, questo ha provocato un comprensibile caos nella gestione dei voli, tra cui quelli diretti in Sicilia. Surreale, però, la vicenda di un gruppo di siciliani che sarebbe dovuto rientrare a Catania con un velivolo della Wizz Air.

La vicenda di un gruppo di siciliani

“Intorno alle 2 della notte- riferisce un testimone siracusano a BlogSicilia – è arrivata una comunicazione della compagnia, per cui il volo, che sarebbe dovuto partire dall’aeroporto di Torino, era stato dirottato a Malpensa. Nelle prime ore del mattino di oggi, tutti i passeggeri di questo volo ci siamo presentati a Caselle ma per raggiungere Milano Malpensa: sono stati messi a disposizione due pullman, partiti in momenti diversi. Io sono salito a bordo del secondo ma quando sono arrivato, insieme al mio gruppo, ci è stato detto che il volo per Catania era già partito”.

L’Odissea

A quel punto, è iniziata l’Odissea per i passeggeri siciliani che hanno avuto difficoltà a rintracciare qualche operatore della compagnia. “Sul mio telefonino – racconta ancora a BlogSicilia il testimone – è pure comparso un messaggio della compagnia per chiedermi come era andato il volo”.

Cena e albergo pagati

Alla fine, la compagnia, intorno alle 18, ha trovato la soluzione. “Per fortuna – spiega ancora il testimone a BlogSicilia – ma solo dopo alcune ore, la compagnia ci ha informato che ci pagherà la cena di stasera e poi l’albergo per trascorrere la notte. Siamo in attesa di conoscere quando partirà il volo per Catania, forse domani”.