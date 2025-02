Aveva 26 anni

Precipita sull’asfalto a causa di una violenta collisione. È morto all’età di 26 anni Raffaele Sicari, un giovane operaio deceduto mentre stava compiendo delle manovre di lavoro. Originario di Vibo Valentia, Raffaele era impegnato in lavori di illuminazione pubblica l’11 febbraio scorso in via Piave (Siracusa). Si trovava su un cestello elevatore quando, per cause ancora da chiarire, un camion ha urtato il braccio meccanico del mezzo, provocando la caduta e le conseguenti gravi ferite al 26enne.

Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa dove ha lottato tra la vita e la morte per tre giorni. Le sue condizioni sono apparse critiche fin dall’inizio e, nonostante gli interventi tempestivi, Raffaele non ce l’ha fatta.

Il cordoglio

Ancora una tragedia sul lavoro. Sono infiniti i messaggi di cordoglio per la famiglia Sicari: “Il nostro pensiero oggi vada a Raffaele Sicari morto a 26 anni in un grave incidente sul lavoro verificatosi in via Piave a Siracusa. Il giovane, impegnato nella riparazione di un corpo illuminante, si trovava sul cestello elevatore del furgone della ditta per la quale lavorava, quando un camion, urtando li braccetto, gli ha fatto perdere l’equilibrio facendolo finire rovinosamente sull’asfalto dopo un volo di circa tre metri. Si accertino le responsabilità e l’osservanza delle misure di sicurezza, poiché una morte così ingiusta non può restare impunita” ha scritto Fabio Granata, assessore comunale alla Cultura di Siracusa.

La comunità cittadina è in lutto per la prematura scomparsa di un ragazzo che aveva ancora tutta la vita davanti a sé: “Quante tragedie su lavoro non se ne può più povero ragazzo aveva una vita da vivere non ci sono parole che la terra ti sia lieve rip in pace condoglianze alla famiglia” si legge sui social.

“Non si può continuare così, manca la sicurezza, non si può lavorare solo con il casco ,ci vogliono abiti da lavoro particolari e durante i lavori pericolosi devono essere legati ,mi dispiace tantissimo povero ragazzo e povera famiglia” scrive un altro utente.

Indagini in corso

La polizia municipale sta attualmente indagando per ricostruire la dinamica precisa dell’incidente. Nel frattempo, la Procura di Siracusa ha avviato un’inchiesta e disposto il sequestro dei due veicoli per effettuare accertamenti tecnici e determinate responsabilità legate alla morte del giovane.