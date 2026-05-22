“Troviamo Titina”. È l’appello lanciato dai volontari che da cinque giorni sono impegnati nelle ricerche della cagnolina smarrita subito dopo il suo arrivo a Siracusa.

Titina, infatti, non è del posto: arriva dalla provincia di Trapani ed era stata appena adottata da un siracusano attraverso una staffetta di adozione. Poco dopo essere giunta in città, però, la cagnolina si è allontanata facendo perdere le proprie tracce.

A rilanciare l’appello è anche Michele Mangiafico, leader del movimento Civico 4, che invita la cittadinanza a mobilitarsi per aiutare a ritrovare l’animale.

“Titina ha bisogno di cura e attenzione – spiegano i volontari – bisogna avvicinarla con molta cautela perché è una cagnolina fobica. Ha bisogno di cibo, acqua e soprattutto di tornare dalla persona che l’ha adottata con amore”.

Chiunque dovesse avvistarla o avere informazioni utili può contattare la guardia zoofila che segue il caso al numero 3248235037.

“Facciamo un gesto da comunità – dice Michele Mangiafico – mobilitiamoci per una cagnolina che ha tanto bisogno”.

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