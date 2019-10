Dopo l'arresto il giovane è tornato libero

I Carabinieri di Pachino (SR) hanno arrestato detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un ragazzo di 20 anni. I militari, nel corso della serata di ieri, hanno eseguito un blitz all’interno della casa del giovane e hanno trovato 85 grammi di marijuana suddivisa in 5 buste e materiale per il confezionamento delle dosi.

Il giovane in seguito è stato rimesso in libertà ma i carabinieri continueranno a vigilare su territorio soprattutto per contrastare il triste fenomeno, in costante crescita, dell’utilizzo di sostanze stupefacenti tra i giovani.