Afrojack & David Guetta insieme in “Hero”

Rino Palmeri di

11/05/2021

Il vincitore di un Grammy, Afrojack pubblica il suo nuovo singolo ‘HERO’ in collaborazione con David Guetta, nominato per ben due volte come il miglior DJ del mondo da DJ Mag. Il brano è scritto insieme ad Ellie Goulding, Stargate, Ryan Tedder e Jamie Scott. La parte vocale è affidata alla cantante Luxtides. ‘HERO’ è una canzone estiva, perfetto crossover tra atmosfere Pop ed EDM. E’ un brano che esprime un messaggio semplice ma forte ossia che c’è un eroe in ciascuno di noi e che i gesti, anche quelli più piccoli, possono aiutare e toccare da vicino il prossimo. Non è di certo la prima volta in cui Afrojack e David Guetta collaborano insieme. Tra le loro collaborazioni possiamo citare grandi successi come Titanium (4 x Platino in Italia) Hey Mama (3x Platino in Italia) e This One’s for You (3x Platino in Italia). Inoltre, che il duo composto da ben due vincitori di un Grammy sia un duo ancora vincente lo dimostrano semplicemente il numero di streams sempre in crescita delle loro tracce (più di 5 Miliardi se cumulate insieme!). Afrojack & David Guetta insieme in “Hero” Questa collaborazione nasce dalla loro amicizia di lunga data ed è una canzone estiva con un messaggio fortissimo di questi tempi. Afrojack dice a riguardo: “Lavorare insieme a mio fratello David Guetta è sempre un piacere ma è anche un onore collaborare con così tanti songwriter che sono dietro questa canzone: Ellie Goulding, Stargate, Ryan Tedder e Jamie Scott.” E continua: “Questa canzone ci porta indietro alle nostre radici con grandi melodie, parti vocali e un grande drop”. David Guetta continua: “Nick ed io siamo amici da così tanto tempo e abbiamo lavorato insieme a così tante grandi canzoni in passato…. Quindi è grandioso pubblicare qualcosa di nuovo insieme. Ed è stato un piacere lavorare con autori di questo livello”. Eurovision Song Contest 2021: ‘HERO’ sarà suonata durante il Grand Final dell’Eurovision Song Contest il 22 Maggio. Afrojack suonerà durante l’intervallo dell’Eurovision che si terrà a Rotterdam e per l’occasione sarà accompagnato da un’orchestra e delle pop star della scena olandese. E’ la prima volta che un DJ si esibirà durante una manifestazione così storica come la finale dell’Eurovision Song Contest che sappiamo essere uno show trasmesso in ben 41 paesi al mondo e con una media di telespettatori che supera i 200 milioni ogni anno.

Il vincitore di un Grammy, Afrojack pubblica il suo nuovo singolo ‘HERO’ in collaborazione con David Guetta, nominato per ben due volte come il miglior DJ del mondo da DJ Mag.

Il brano è scritto insieme ad Ellie Goulding, Stargate, Ryan Tedder e Jamie Scott.

La parte vocale è affidata alla cantante Luxtides.

‘HERO’ è una canzone estiva, perfetto crossover tra atmosfere Pop ed EDM. E’ un brano che esprime un messaggio semplice ma forte ossia che c’è un eroe in ciascuno di noi e che i gesti, anche quelli più piccoli, possono aiutare e toccare da vicino il prossimo.

Non è di certo la prima volta in cui Afrojack e David Guetta collaborano insieme. Tra le loro collaborazioni possiamo citare grandi successi come Titanium (4 x Platino in Italia) Hey Mama (3x Platino in Italia) e This One’s for You (3x Platino in Italia). Inoltre, che il duo composto da ben due vincitori di un Grammy sia un duo ancora vincente lo dimostrano semplicemente il numero di streams sempre in crescita delle loro tracce (più di 5 Miliardi se cumulate insieme!).

Afrojack & David Guetta insieme in “Hero”

Questa collaborazione nasce dalla loro amicizia di lunga data ed è una canzone estiva con un messaggio fortissimo di questi tempi.

Afrojack dice a riguardo: “Lavorare insieme a mio fratello David Guetta è sempre un piacere ma è anche un onore collaborare con così tanti songwriter che sono dietro questa canzone: Ellie Goulding, Stargate, Ryan Tedder e Jamie Scott.” E continua: “Questa canzone ci porta indietro alle nostre radici con grandi melodie, parti vocali e un grande drop”.

David Guetta continua: “Nick ed io siamo amici da così tanto tempo e abbiamo lavorato insieme a così tante grandi canzoni in passato…. Quindi è grandioso pubblicare qualcosa di nuovo insieme. Ed è stato un piacere lavorare con autori di questo livello”.

Eurovision Song Contest 2021:

‘HERO’ sarà suonata durante il Grand Final dell’Eurovision Song Contest il 22 Maggio. Afrojack suonerà durante l’intervallo dell’Eurovision che si terrà a Rotterdam e per l’occasione sarà accompagnato da un’orchestra e delle pop star della scena olandese. E’ la prima volta che un DJ si esibirà durante una manifestazione così storica come la finale dell’Eurovision Song Contest che sappiamo essere uno show trasmesso in ben 41 paesi al mondo e con una media di telespettatori che supera i 200 milioni ogni anno.