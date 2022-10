il primo album di Alice pubblicato da BMG

Il 25 novembre uscirà in versione CD e doppio vinile “ERI CON ME” (ARECIBO/ BMG), album di ALICE contenente sedici canzoni di FRANCO BATTIATO, registrato in studio con Carlo Guaitoli (pianoforte, direzione) e I Solisti Filarmonici Italiani.

Il pre-order è disponibile al seguente link https://BMGItaly.lnk.to/alice_ ericonmePR.

“Eri con Me” la Tracklist:

1 Da Oriente a Occidente

2 Eri con me

3 Lode all’inviolato

4 Io chi sono?

5 E ti vengo a cercare

6 La cura

7 Povera patria

8 L’addio

9 Il re del mondo

10 L’animale

11 La stagione dell’amore

12 Chanson egocentrique

13 I treni di Tozeur

14 Prospettiva Nevski

15 Sui giardini della preesistenza

16 Torneremo ancora

Alice canta Franco Battiato

Questo progetto vede le sue radici nella collaborazione artistica tra Alice e Franco Battiato iniziata nel 1980 con il singolo “Il vento caldo dell’estate” e l’album “Capo Nord”. Con “Gioielli rubati ” del 1985, per la prima volta Alice ha interpretato canzoni di Battiato non scritte per lei, poi per molti anni e in molti progetti discografici ha ripreso il suo abituale ruolo di cantautrice fino al 2003, in cui viene pubblicato “Viaggio in Italia“, un album di sole cover dedicato a grandi autori italiani; qui le canzoni di Battiato presenti erano due, ma nei concerti che seguirono aumentarono sempre più, per il rinnovato piacere di Alice nell’interpretare le sue composizioni. In seguito ci saranno altre collaborazioni tra Alice e Franco Battiato, come per l’album “Samsara“ con “Eri con me” del 2012 e per l’album “Weekend” con “Veleni” del 2014.

Nel 2016 arrivò anche l’occasione del lunghissimo straordinario tour insieme “Battiato e Alice “.

Nel 2020 inizia il tour “Alice Canta Battiato” tutt’ora in corso, insieme a Carlo Guaitoli, pianista e direttore d’orchestra, già speciale collaboratore di Battiato stesso per oltre vent’anni. Al tour hanno partecipato molti ensemble, in particolare i Solisti Filarmonici Italiani, che sono stati coinvolti anche nella registrazione in studio dell’album “ERI CON ME”.

Alice, con la sua personalità vocale unica e un percorso artistico sempre in evoluzione, grazie a questo atteso disco, si fa ancora una volta strumento della musica di Franco Battiato e di ciò che ha trasmesso, attraverso queste sedici canzoni a cui sente di aderire pienamente.

La Produzione esecutiva dell’album è di Francesco Cattini/Elisa Sitta IMARTS.

Management Francesco Cattini IMARTS.

Quest’anno Alice riceve il Premio Tenco 2022. Già nel 1985 aveva ricevuto la Targa Tenco come interprete femminile dell’anno per “Gioielli rubati”.

Di seguito la motivazione del Premio Tenco: