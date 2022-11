DOPO AVER RICEVUTO LA NOMINATION AI GRAMMY AWARDS NELLA CATEGORIA "BEST NEW ARTIST"

I Måneskin hanno vinto nella categoria FAVORITE ROCK SONG con il brano “Beggin’” agli AMERICAN MUSIC AWARDS, in cui erano nominati insieme a Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Imagine Dragons e Kate Bush.

La colonna sonora del film ELVIS, a cui la band ha collaborato, ha vinto nella categoria FAVORITE SOUNDTRACK.

I Måneskin sono inoltre appena stati nominati nella categoria BEST NEW ARTIST alla 65ma edizione dei GRAMMY AWARDS, che si terranno a Los Angeles il 5 febbraio 2023. Anche la colonna sonora del film ELVIS ha ricevuto una candidatura nella categoria Best Compilation Soundtrack for Visual Media.