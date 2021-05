IN RADIO DA VENERDI' 14 MAGGIO

Tancredi deluso dall’eliminazione esce, da venerdì, con il primo singolo “Las Vegas” estratto da “Iride”

Si è svolta la semifinale di Amici 20. Nel ballottaggio finale sono stati eliminati Tancredi e Serena. La finalissima sabato 15 maggio

In una semifinale combattutissima ma disputata sempre sul filo del divertimento e senza polemiche, si sono aggiudicati il biglietto per l’ultima sfida Aka7even, Giulia, Sangiovanni, Deddy e Alessandro. Delusione per un soffio per Tancredi e Serena.

Tancredi è stato tra i protagonisti assoluti di Amici 20, anche se e’ stato eliminato non demorde, da Venerdì esce con un nuovo singolo e un nuovo EP.

“Las Vegas” il nuovo singolo di Tancredi

Testo di “Las Vegas”

La, la, la, la, la

La, la, la, la, la

Mi dispiace che mi hai preso per la tua metà

Non ti ho dimostrato amore ma è così che va

Ti portavo fuori a cena nei più loschi bar

Ma eravamo chic come due clochard

Ti ho preso dei fiori morti come sempre

E lo so bene che ti piacciono

Ma mi dici cosa c’è

Dai non piangere, mentre tutti ci guardano

Oh, lo sai che ti amo davvero

Sono quaggiù

Non fare così ti prego

Scendi che ho due biglietti in mano

Vieni, andiamo a La, La, La, La, La

Andiamo a Las Vegas

Negli hotel a cinque star

Senza money ma

Magari beviamo un po’

E ci sposiamo anche per sbaglio

Chissà se a Las Vegas

Poi ci prendono per due star

Senza money ma

Magari li facciamo là

E ci compriamo un Caravaggio

Io sono ancora quello che fuma in un pub

Tu sei rimasta un’altra volta fuori casa

E ti ho raccolto dalla strada una collana

Spero che ti piaccia veramente

Non capisco se vuoi stare insieme

Se vuoi farmi male o farmi bene

Vieni con me una di queste sere

Oh, lo sai che ti amo davvero

Sono quaggiù

Non fare così ti prego

Scendi che ho due biglietti in mano

Vieni, andiamo a La, La, La, La, La

Andiamo a Las Vegas

Negli hotel a cinque star

Senza money ma

Magari beviamo un po’

E ci sposiamo anche per sbaglio

E chissà se a Las Vegas

Poi ci prendono per due star

Senza money ma

Magari li facciamo là

E ci compriamo un Caravaggio

Prendi le fiches

Vai pure all in

Dai sposami

Su, la la la

Prendi le fiches

Vai pure all in

Dai sposami

La, la, la, la, la

La, la, la, la, la

Disponibile da venerdì 14 maggio, in versione fisica e su tutte piattaforme streaming “IRIDE”, l’attesissimo EP d’esordio di TANCREDI. Il cantautore, all’anagrafe Tancredi Cantù Rajnoldi, tra i protagonisti indiscussi dell’edizione di Amici 20, debutta con il suo primo progetto di 7 inediti, che da oggi è disponibile in pre-save e in pre-order al link: https://tancredi.lnk.to/Iride

Il countdown di Tancredi su istagram

“IRIDE”, in uscita per Warner Music, è una raccolta dei migliori brani scritti da Tancredi durante il suo percorso ad Amici, dove si è distinto per il suo stile di scrittura e per il talento interpretativo.

In questo lavoro, infatti, sono contenuti anche “Las Vegas”, il singolo stabile nella Top200 e nella Viral 50 di Spotify (alla posizione n.23 di entrambe le classifiche) con oltre 6 milioni e mezzo di stream e in Top30 della classifica ufficiale FIMI/Gfk dei singoli più venduti, “Fuori di testa” (1 milione e mezzo di stream su Spotify) e “Leggi dell’Universo”.

Ecco la tracklist di “IRIDE”: