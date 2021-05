Arisa: “Potevi fare di più”, scritto da Gigi D’Alessio, è disco d’oro

Il brano sarà contenuto nel prossimo album di inediti di Arisa

Il Brano “Potevi fare di più” di Arisa è certificato disco d’oro

Oggi, lunedì 10 maggio , il brano “POTEVI FARE DI PIÙ” di ARISA è stato certificato ORO (certificazioni diffuse da FIMI/GfK Italia)!

“Potevi fare di più”, scritto da Gigi D’Alessio, è stato presentato al 71° Festival di Sanremo classificandosi al 10° posto (https://arisa.bfan.link/potevi-fare-di-più).

Il brano sarà contenuto nel prossimo album di inediti di Arisa (Pipshow Srl, licenza esclusiva di Believe Digital Srl).

È in radio e in digitale anche il nuovo singolo dell’artista, “ORTICA” (https://arisa.bfan.link/ortica).

Arisa – “Ortica”

Scritta dalla stessa Arisa e prodotta con il Maestro Adriano Pennino, “Ortica” è una canzone che parla d’amore attraverso un intimo e poetico testo in napoletano e in italiano.

“Ortica” è disponibile in digitale anche in una versione speciale prodotta da Jason Rooney, dal titolo “Ortica (O’ Sacc Sul Ij) – Jason Rooney Sensual Mix”, che si caratterizza per un sound più intimo e delicato. Un mix di suoni crea un’atmosfera sensuale che avvolge l’inconfondibile voce di Arisa, rendendo questa raffinata rivisitazione un viaggio tra sogno e realtà.