“Bad Habits” il nuovo singolo di Ed Sheeran

“Bad Habits” in uscita il 25 giugno, svelata oggi anche la copertina del singolo, dove Ed Sheeran veste i panni di un vampiro.

L’artista ha annunciato tutto sui suoi social questa mattina, dopo che alcune proiezioni sono apparse ieri sera su alcuni importanti monumenti di Londra, come la Tate Gallery ad esempio, in cui indossava

un costume da vampiro.

“Negli ultimi mesi ho lavorato in studio a questo brano e non vedo l’ora di farvi ascoltare Bad Habits. Nella musica cerco sempre nuove direzioni per mettermi alla prova e spero che questo si capisca quando lo ascolterete, è bello essere di nuovo qui”