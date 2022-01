la teenager che ha conquistato il mondo con il suo talento

Billie Eilish, all’anagrafe Billie Eilish Pirate Baird O’Connell (Los Angeles, 18 dicembre 2001) è una cantautrice statunitense. È salita alla ribalta nel 2016 con il singolo Ocean Eyes, diventato virale su Spotify. Ad esso ha fatto seguito l’EP di debutto Don’t Smile at Me, pubblicato nell’agosto 2017. Ad ottobre è stata nominata UpNext da Apple Music.













La carriera di Billie Eilish

Nel 2019 viene pubblicato l’album in studio di debutto When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, che ha registrato un forte successo commerciale a livello globale, debuttando in cima alla Billboard 200, risultando l’album con le migliori prestazioni del 2019 negli Stati Uniti e diventando il numero uno nel Regno Unito; è stato trainato dai singoli When the Party’s Over, Bury a Friend e il numero uno nella Billboard Hot 100 Bad Guy, che ha reso Eilish la prima artista nata negli anni duemila ad aver registrato questo risultato.

Con 65 milioni di dischi venduti tra album e singoli digitali, Billie Eilish è una degli artisti di maggior successo del XXI secolo, e tra i più premiati del panorama musicale globale, nonostante la giovane età. Nel solo 2019 si è aggiudicata trentaquattro riconoscimenti, tra cui due American Music Awards, tre MTV Video Music Awards, due Guinness World Records e due MTV Europe Music Awards e un Brit Awards.

Oltretutto, nell’ambito dei Grammy Awards 2020, ottiene sei diverse candidature e si aggiudica cinque statuette (di cui quattro nelle categorie principali: album dell’anno, registrazione dell’anno, canzone dell’anno e miglior artista esordiente). Così facendo, diventa la più giovane cantante di sempre e la prima artista donna in assoluto a riuscire nell’impresa in un’unica notte. Nel 2020 è diventata la persona più giovane sulla classifica annuale di Forbes delle cento celebrità più pagate al mondo, con guadagni di 53 milioni di dollari.

Buon compleanno Billie Eilish: compie 21 anni

L’artista americana non è più una teenager ed è già cambiata un po’, dagli abusi dell’ex ragazzo al rapporto con il suo corpo. La protagonista, però, è sempre la musica. Certo, per quello che ha raggiunto resta sempre giovane, ma pensare che oggi 18 dicembre 2021 Billie Eilish festeggia 20 anni fa quasi impressione. Ormai la cantante americana è stabilmente sui grandi palcoscenici da un paio di anni abbondanti e le candeline che spegne ricordano sì il numero di anni passati, ma illuminano anche un futuro davvero unico e ricco di soddisfazioni.

I presupposti per confidare in questa previsione ci sono tutti, dato l’enorme apprezzamento in larghissima scala del suo stile, della sua musica e della profondità dei suoi testi, oltre che di un personaggio che talvolta pare fatto su misura per tutti quelli nati nel Terzo Millennio come lei.

D’altronde, senza questi ingredienti sarebbe stata difficile l’impresa di diventare la più giovane di sempre a finire nella classifica annuale di Forbes delle cento celebrità più pagate al mondo, come accaduto lo scorso anno a Billie, che oggi spegne venti fiammelle sulla torta.

Billie Eilish e il fisico: nuda dopo gli abiti larghi

Lo stile e il look dell’artista sono stati sin da sùbito un tratto distintivo, una caratteristica curiosa, discussa sui siti di gossip e difesa dai suoi fan. Tuttavia, nel corso degli anni, le sue uscite e le sue idee a riguardo non sono rimaste immutate, come è normale per una ragazza che lascia dietro di sé il mondo dei teenager.

Inizialmente gli abiti larghi erano un marchio di fabbrica della cantante, allo scopo di coprire il fisico di Billie Eilish. Meno le altre persone vedevano, meno potevano giudicare.

Questa convinzione si è però smussata nel corso degli anni e, per esempio, agli esordi sarebbe stato impensabile vedere Billie Eilish sulla copertina di Vogue, con un corsetto, gridare “Faccio quello che voglio” e “Non mi lascio possedere”.

È invece accaduto lo scorso maggio, con il seno prosperoso causa di tante vergogne che è stato liberato da felpe abbondanti e contenuto in un corsetto. Lo scorso novembre si è compiuto un passo ulteriore, con Billie Eilish nuda per il suo profumo: un post che ha scatenato reazioni contrastanti tra i fan, da chi le ha rinfacciato di essere diventata come “tutte le altre” a chi ha invece apprezzato il coraggio di mostrarsi.

Va sottolineato che questa foto di Billie Eilish nuda alla fine non mostra niente di che, ma è tagliata per lasciare intuire che non indossa alcun reggiseno.

Billie Eilish e i porno: “Mi hanno distrutto il cervello”

Alcune dichiarazioni di Billie Eilish di circa un anno fa hanno fatto il giro del mondo per la delicatezza dell’argomento e la schiettezza con cui l’ha trattato, noncurante di tabù e argomenti scomodi. La cantante californiana ha infatti raccontato come si sia avvicinata al mondo della pornografia piuttosto presto, a 11 anni, accorgendosi solo in un secondo momento di quanto quelle immagini l’abbiano turbata e traumatizzata.

Le parole di Billie Eilish sui porno

“Pensavo che si imparasse così a fare sesso e invece mi ha portato a non rifiutare di fare delle cose che invece non andavano bene”. La sua precoce scoperta del porno le ha dato inizialmente l’impressione di imparare verità tabù sul sesso, mentre poi si è accorta di quanto sia “una vergogna” il modo in cui viene rappresentato l’universo femminile nella pornografia:“Pensavo di essere cool nel non vederci nulla di male, invece mi ha distrutto il cervello e causato incubi”. Oggi la posizione di Billie Eilish si concentra sulla linea di confine tra consenso o meno che secondo lei, in alcuni di quei filmati, è sottilissima, troppo sfumata, e confonde quegli spettatori che ancora devono fare esperienza.