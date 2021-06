Boro Boro pubblica il videoclip di “Que Tal” con Cara

Il rapper multiplatino Boro Boro pubblica il videoclip ufficiale della sua collaborazione con Cara, “Que Tal”. La clip è stata girata ad Ibiza e vede protagonisti i due artisti che ballano e si muovono con complicità e naturalezza sulla base potente del brano, un vero e proprio inno alla spensieratezza.

Entrambi poco più che ventenni e appartenenti alla cosiddetta ‘Generazione Z’, Boro e Cara propongono un brano fresco ed estivo, dal sapore reggaeton ma realizzato alla loro ‘maniera’.

“Que Tal significa Come va? ed è un’espressione che si usa in strada quando si incontra qualcuno. Ma è una specie di automatismo, spesso e volentieri non ci si interroga veramente su come stia la persona che abbiamo appena incrociato. Il brano che ho realizzato con Cara racconta invece di una vera storia d’amore in cui sono protagonisti due ragazzi che si amano per davvero. Il tutto narrato a ritmi di reggaeton” – racconta l’artista.