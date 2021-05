Artista emergente Arlo Parks

Ieri sera abbiamo visto uno spettacolo incredibile, i Brit Awards 2021, esaltando i migliori talenti britannici e internazionali nell’ultimo anno e godendoci una serie di spettacoli imperdibili.

Si è svolta ieri sera la cerimonia di premiazione dei Brit Awards 2021, i principali premi musicali inglesi. Dua Lipa ha dominato la serata con due premi: album dell’anno e migliore artista femminile. Harry Styles ha vinto nella categoria miglior singolo, Billie Eilish miglior artista femminile internazionale.

BRIT Award 2021: Vincono Dua Lipa, Billie Eilish ed Harry Styles

In diretta dalla O2 Arena di Londra, si è svolto lo spettacolo dell’anno i Brit Awards 2021 mentre altri si sono esibiti in remoto a causa della situazione attuale, ma tutti trasmessi esclusivamente su ITV, ITV Hub e YouTube in tutto il mondo!

Per la quarta volta Jack Whitehall si è unito a noi per condurre una serata divertente in cui abbiamo visto dieci premi presentati.

I Coldplay hanno aperto la grande serata con un’esibizione esclusiva del loro nuovo singolo “Higher Power”, Dua Lipa ha poi consegnato un incredibile medley delle sue bops “Again”, “Physical”, “Pretty Please” e “Hallucinate”. La star statunitense Olivia Rodrigo ci ha seguito, regalandoci la sua esibizione di debutto sul suolo britannico cantando “Drivers License”.

Il candidato per la prima volta ai BRIT, Arlo Parks, ha tenuto una bellissima performance di “Hope”, seguita da un’epica collaborazione di “It’s A Sin” dell’icona Sir Elton John e Years & Years. Sintonizzandosi dal vivo dall’altra parte dell’Atlantico – l’icona internazionale, The Weekend, ha eseguito la sua straordinaria hit “Save Your Tears” e la vincitrice di Astro nascente 2021 Griff ha condiviso un’affascinante performance del suo inno pop “Black Hole”.

Headie One ha illuminato il palco con un doppio mashup di “Princess Cuts” e “Ain’t It Different” insieme ai colleghi nominati AJ Tracey e Young T & Bugsey. E a chiudere l’incredibile serata sono stati P! Nk (a distanza) e Rag’N’Bone Man che hanno cantato la loro potente ballata ‘Anywhere Away From Here’ e sono stati raggiunti anche dal Lewisham e Greenwich NHS Trust Choir.

Taylor Swift è stata premiata come Global Icon. È la prima artista donna a raggiungere questo traguardo.

I presentatori della serata includevano Lewis Capaldi, Mabel, Celeste e altri!

Tutti i vincitori del BRIT Award 2021

Artista solista uomo: J Hus

Artista solista femminile: Dua Lipa

Gruppo britannico: Little Mix

Singolo britannico: “Watermelon Sugar” – Harry Styles

Artista rivoluzionario: Arlo Parks

Artista solista femminile internazionale: Billie Eilish

Artista solista maschile internazionale: The Weeknd

Gruppo internazionale: Haim

Icona globale: Taylor Swift

Album Mastercard: “Future Nostalgia” – Dua Lipa

Annunciato a marzo 2021 – Astro nascente: Griff

Puoi guardare e rivedere le esibizioni su YouTube e seguire @BRITs sui social per tutti i momenti salienti!