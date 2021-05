da oggi disponibile il nuovo Album "Exuvia" su CD e LP.

Il primo singolo di Caparezza “La Scelta” tratto da “Exuvia”, il nuovo album disponibile da oggi.

Caparezza con “La Scelta” chiude la settimana in 3° posizione della Classifica Generale di Earone.

Caparezza con “La Scelta”

Già dal 16 aprile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali il primo singolo tratto dall’album “Exuvia” in uscita il 7 maggio



“La Scelta” il primo singolo di “Exuvia”

Il singolo anticipa il nuovo album disponibile, dal 7 maggio, in digitale e in formato CD e LP su etichetta Polydor/Universal Music. “Exuvia” contiene quattordici brani scritti, composti, prodotti da Caparezza e mixati da Chris Lord-Alge.

Il preorder dell’album in CD e LP, in tutti i principali store, è attivo al link https://pld.lnk.to/Exuvia e dà diritto all’acquisto anticipato ed esclusivo, prima della prevendita generale, dei biglietti dell’EXUVIA tour che prenderà il via dal mese di febbraio 2022 nei principali palasport.

Il disco sarà formato da 14 tracce più 5 skit, compresi due featuring con Matthew Marcantonio e Mishel Domenssain. Nell’attesa di saperne di più, qui sotto puoi dare un’occhiata ai titoli delle canzoni.

1. Canthology feat. Matthew Marcantonio

2. Fugadà

3. Una voce (Skit)

4. El Sendero feat. Mishel Domenssain

5. Campione dei Novanta

6. La matrigna (Skit)

7. Contronatura

8. Eterno paradosso

9. Marco e Ludo (Skit)

10. La scelta

11. Azzera pace

12. Eyes Wide Shut

13. Ghost memo (Skit)

14. Coma Pripyat

15. Il mondo dopo Lewis Carroll

16. Pi Esse

17. Zeit!

18. La certa

19. Exuvia

Caparezza – “Exuvia”