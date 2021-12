Carmen Consoli e Frassica la notte di Capodanno a Messina

presentate le iniziative promosse dall’Amministrazione comunale, il primo appuntamento l’8 dicembre

È stato presentato stamani a Palazzo Zanca, “ Il Natale della RiNascita ”

” il Cartellone degli eventi natalizi 2021 per la città di Messina

Carmen Consoli, Marina Rei, Nino Frassica & Los Plaggers, Colapesce e Di Martino e tanti altri

Ad illustrare il programma degli appuntamenti nell’ambito del progetto “Messina Città degli Eventi e della Musica”, il Sindaco Cateno De Luca, unitamente al Vicesindaco Carlotta Previti; gli Assessori competenti per delega, agli Spettacoli e Grandi Eventi Cittadini Francesco Gallo, e alla Cultura e al Turismo Enzo Caruso; e gli Assessori Alessandra Calafiore, Massimiliano Minutoli e Francesco Caminiti; i Presidenti delle sei Municipalità; e per le Società Partecipate, la Presidente di Messina Social City Valeria Asquini; il Presidente di ATM SpA Giuseppe Campagna e il componente CdA Salvatore Ingegneri; e per Confindustria, Confcommercio e Confesercenti rispettivamente, Ivo Blandina, Carmelo Picciotto e Alberto Palella.

Cateno De Luca presenta “Il Natale della RiNascita”

“Questo cartellone è il frutto – ha dichiarato il Sindaco De Luca – di un grande lavoro di squadra svolto in sinergia per offrire alla cittadinanza una programmazione che fosse più ampia possibile per un Natale messinese da vivere in città e nei villaggi in chiave attrattiva e turistica, nonostante le difficoltà e le incertezze pandemiche che ci obbligano alla massima prudenza. Ringrazio i sei Presidenti delle Municipalità per il contributo offerto al fine di valorizzare e fare scoprire le bellezze dei singoli villaggi periferici, nel quale sono state coinvolte anche le parrocchie e le Associazioni di categoria in quanto, questo sarà il Natale di tutti noi. Ognuno per la propria parte, come una squadra, abbiamo lavorato per raggiungere il nostro obiettivo finalizzato a rendere Messina protagonista attraverso la musica, fulcro del progetto, per renderla testimone di una Città della Musica. Sarà un ricco cartellone di eventi circa 200 complessivamente che allieteranno le festività natalizie e di fine anno con una media di 7/8 spettacoli al giorno distribuiti sull’intero territorio comunale”.

Carmen Consoli e Frassica la notte di Capodanno a Messina

L’Assessore Gallo nel suo intervento ha annunciato i grandi eventi musicali che si terranno in Piazza Duomo. Si inizia sabato 18, con Edoardo Bennato; e a seguire, lunedì 20, Michele Zarrillo; martedì 21, Riccardo Fogli; domenica 26, Tinturia e Lello Analfino; martedì 28, la “Nuova Compagnia di Canto Popolare”; giovedì 30, evento da confermare. Chiuderanno il 2021 il 31 dicembre, salutando il Nuovo Anno, gli artisti Nino Frassica & Los Plaggers, Carmen Consoli con Marina Rei e D.J SET; infine, domenica 2 gennaio 2022, lo spettacolo proposto da Colapesce e Di Martino.

L’Assessore Caruso ha proseguito evidenziando che