La musicista catanese si esibirà il 18 Agosto in Piazza Stenditoio Castellammare del Golfo

Accompagnata da una band formata da Antonio Marra (batteria), Marco Siniscalco (basso), Massimo Roccaforte (chitarra), Adriano Murania (violino), Emilia Belfiore (violino), Concetta Sapienza (clarinetto) ed Elena Guerriero (tastiere), e con Casadilego in apertura, l’artista sicula regalerà un elegantissimo spettacolo.

Volevo fare la Rockstar Tour 2022 in Sicilia

– 18 agosto Piazza Stenditoio a Castellammare del Golfo (Trapani)

– 20 agosto alla Scalinata della Cattedrale di Noto (Siracusa)

– 04 Settembre Teatro Antico di Taormina (Messina)

La scaletta dei concerti di Carmen Consoli

Fermo restando che, con un repertorio come il suo, la scaletta può variare da serata a serata, in questo tour estivo la Cantantessa sta dando spazio ai brani migliori del suo ultimo album, Volevo fare la rockstar, ma anche ai classici della sua discografia. Di seguito la scaletta presentata al Flowers Festival:

– L’uomo nero

– Mago Magone

– Qualcosa di me che non ti aspetti

– Armonie numeriche

– Fiori d’arancio

– Pioggia d’aprile

– Una domenica al mare

– Sintonia imperfetta

– Guarda l’alba

– Autunno dolciastro

– AAA cercasi

– Blunotte

– Contessa miseria

– Sta succedendo

– Orfeo

– Parole di burro

– Amore di plastica

– Venere

– Tutto l’universo obbedisce all’amore

– L’ultimo bacio

– In bianco e nero

– A finestra