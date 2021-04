Pelù, Extraliscio, Bugo

Anche quest’anno 3 artisti emergenti avranno la possibilità di esibirsi.

Il Concerto del Primo Maggio è un festival musicale che dal 1990 è organizzato annualmente in occasione della Festa del lavoro in piazza San Giovanni in Laterano a Roma (antistante l’omonima basilica) dai tre sindacati confederati italiani: CGIL, CISL e UIL. L’evento è chiamato anche Concertone per via della sua durata, avendo inizio nel pomeriggio e terminando a tarda notte. Per la prima volta, a causa del Coronavirus e delle restrizioni per evitare assembramenti, nel 2020 il concerto è costretto ad andare in onda senza la presenza del pubblico.

Il Concerto del primo maggio 2021 cambia sede. Il tradizionale evento musicale promosso dai sindacati Cgil, Cisl e Uil non andrà in scena a Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, come di consueto, bensì dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica della Capitale

Piero Pelù



Gli Extraliscio

Bugo

Al Concertone del Primo Maggio non solo big

Anche quest’anno 3 artisti emergenti avranno la possibilità di esibirsi al PRIMO MAGGIO 2021 di ROMA, l’immancabile appuntamento promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany, che verrà trasmesso in diretta su RAI 3 e Rai Radio2 e che vedrà la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma come location principale per le esibizioni degli artisti.

I tre artisti vincitori verranno selezionati giovedì 22 aprile durante la finale di 1MNEXT, il contest organizzato da iCompany che come di consueto fa da apripista al Concertone.

La finale, trasmessa alle ore 18.00 in streaming sulla pagina YouTube del Primo Maggio e su 1mnext.primomaggio.net, si svolgerà allo Spazio Rossellini di Roma (Polo Culturale Multidisciplinare riaperto dopo importanti lavori di ristrutturazione dalla Regione Lazio e ATCL) e vedrà sfidarsi con una performance live 12 giovani artisti: i 10 finalisti di 1MNEXT ai quali si aggiungono MARTE (Genova), attraverso la selezione di Musica Contro le Mafie, e CLAIRE AUDRIN (Roma), vincitrice del contest Lazio Sound Scouting.

Di seguito i 10 finalisti di 1MNEXT:

BRUJAS (Roma) ∙ CARGO (Roma) ∙ GIORGIO MORETTI (Roma) ∙ GUASTO (Portici – NA) ∙ JUNIOR V (Bari) ∙ MARTE MARASCO (Milano) ∙ MY GIRL IS RETRO (Bologna) ∙ NENO (Torino) ∙ NOVAFFAIR (Napoli) ∙ OMAR (Torino).

I voti assegnati ai progetti finalisti, dalla Giuria di Qualità e dal pubblico attraverso il web, sono pubblici e consultabili sul sito 1mnext.primomaggio.net. Al fine di garantire un corretto svolgimento delle selezioni, il sistema di controllo delle votazioni online ha invalidato tutti i voti sospetti, inclusi quelli ottenuti tramite VPN e/o generatori di IP.

A condurre la finale di 1MNEXT 2021 sarà Erica Mou.