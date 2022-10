Online il video, co-diretto dalla stessa Shakira

È uscito in digitale “MONOTONÍA” (Sony Music), il nuovo singolo dell’iconica artista multiplatino pluripremiata ai GRAMMY e ai Latin GRAMMY Awards SHAKIRA in collaborazione con la superstar latina OZUNA.

Il brano entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 21 ottobre.

È online anche il video ufficiale del brano diretto alla stessa Shakira insieme a Jaume de la Iguana, con cui collabora da tempo.

“Monotonía”, il nuovo singolo di Shakira

La bachata “Monotonía” è l’attesissimo secondo singolo del prossimo progetto di Shakira e segue l’enorme successo del suo ultimo singolo “Te Felicito” insieme a Rauw Alejandro che ha raggiunto la vetta della classifica Billboard Latin Airplay all’inizio di quest’anno.

Cantautrice colombiana di fama mondiale, Shakira ha venduto più di 80 MILIONI di copie in tutto il mondo e durante la sua carriera ha vinto 3 GRAMMY Awards e 12 Latin GRAMMY Awards, oltre a numerosi World Music Awards, American Music Awards e Billboard Music Awards. È l’artista latina più cliccata su YouTube e una delle 10 più visualizzate di tutti i tempi, con più di 20 MILIARDI di views, oltre ad essere l’artista femminile latina con più stream su Spotify. L’ultimo album “El Dorado” è arrivato alla #1 su iTunes in 37 Paesi e ha vinto il Best Pop Vocal Album ai Latin Grammy Awards del 2017 e il Best Latin Pop Album ai Grammy Awards del 2018. Con oltre 10 MILIARDI di stream, è una delle artiste femminili con il maggior numero di ascolti streaming di sempre. Lo scorso novembre ha concluso con grandissimo successo il suo “El Dorado World Tour”. La performance al Super Bowl le ha portato 4 nomination agli Emmy ed è diventata la performance più visualizzata nella storia di questo evento con oltre 230 MILIONI di views su YouTube. Il suo ultimo singolo “Te Felicito” ha raggiunto la #1 a livello mondiale su YouTube e nelle classifiche Hot Latin Songs, Latin Airplay e Latin Pop di Billboard. Attualmente sta registrando il suo prossimo album in studio.