unica data siciliana del nuovo tour

L’attesa è finita per i fans di Fabrizio Moro che domani (5 agosto) potranno “riabbracciare” il proprio idolo al Teatro Antico di Taormina.

Fabrizio Moro sarà in Sicilia in un unico appuntamento di “Canzoni nella stanza – percorso unplugged 2021”, il suo tour estivo, prodotto da Friends and Partners, che ha registrato sold out in quasi tutte le date. Pochi biglietti ancora disponibili al botteghino per assistere ad un live in cui il cantautore romano presenterà i brani del suo repertorio in una veste acustica e più intima e sarà accompagnato sul palco da Danilo Molinari (chitarra) e Claudio Junior Bielli (pianoforte).

Racconta Fabrizio Moro

“Sul palco ho ricreato una stanza .. Ci sono un tappeto, due chitarre e un pianoforte… ci sono pure una bottiglia di vino e un posacenere. Vi vengo a trovare davvero stavolta e mi porto dietro questa roba, così vi faccio sentire come sono le canzoni quando nascono, senza arrangiamenti e senza troppi colori. Crude… essenziali. Si riparte. Piano ma, si riparte. Ci vediamo a casa vostra, tanto ormai è anche un po’ casa mia”.

Domani (5 agosto) arriva Fabrizio Moro

La scaletta prevista per il live di Taormina sarà ricca dei brani più amati ma prevede anche pezzi che Moro non proponeva al pubblico da anni. “Ho pescato dal repertorio più lontano – spiega Fabrizio Moro – era l’occasione per recuperare brani che non facevo da tempo. Mi interessava riprendere qualcosa di me che nel frattempo è cambiato, aspetti più intimi e ingenui dei primi anni della mia carriera. Suonare senza incrociare lo sguardo della gente – conclude l’artista è una tortura. Mi mancava il calore, gli sguardi delle persone e dei ragazzi”.

Il live di Taormina, promosso da Giuseppe Rapisarda Management, farà da apripista ad altri due appuntamenti molto attesi con due dei protagonisti della musica italiana: Mahmood (4 settembre) e Ermal Meta (5 settembre).

Ultimi biglietti in vendita online ed al botteghino del teatro.