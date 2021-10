Ligabue e Fabrizio Moro hanno presentato il videoclip alla Festa del Cinema di Roma

Finalmente online il videoclip di “Sogni di rock’n’roll”, uno dei grandi successi di Ligabue, brano contenuto nel primo album del cantautore uscito nel 1990.

Il videclip, una vera opera di stampo cinematografico, vede la partecipazione di Ligabue. È stato diretto da Fabrizio Moro insieme ad Alessio De Leonardis, e prodotto da Raffaella Tommasi e Stefano Salvati per IMAGinACTION Festival Internazionale del Videoclip. Farà parte della prestigiosa serie “Capolavori Immaginati”, la rassegna realizzata per il Festival in collaborazione con gli artisti o le loro Fondazioni e con le multinazionali discografiche, che si prefigge di contribuire alla diffusione di canzoni capolavoro che non avevano mai avuto un videoclip ufficiale. Un’operazione dal taglio culturale elevatissimo e al contempo di indubbia popolarità, che proseguirà negli anni, per promuovere il nostro straordinario patrimonio musicale e artistico.

“Sogni di rock’n’roll” – Ligabue

Girato a Ravenna lo scorso luglio, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri – considerato il primo artista “rock” della storia – il video di “Sogni di rock’n’roll” vede molte scene ambientate nei luoghi in cui visse il Sommo Poeta, e davanti alla sua tomba. Realizzato con il contributo del Comune e della Camera di Commercio di Ravenna, ha richiesto tre giorni di set e ha coinvolto un cast di attori professionisti e oltre 150 comparse.

Ligabue e Fabrizio Moro hanno presentato il videoclip in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, sabato 16, in un incontro con il pubblico che è stato anche l’occasione per riflettere su come far corrispondere il cinema e la musica, in un unico contenuto audiovisivo. Applauditissimi, hanno parlato della loro collaborazione nel progetto e della lavorazione del video, raccontando retroscena e aneddoti e scherzando con i fan nell’affollata sala.