Esce venerdì 7 gennaio in radio e su tutte le piattaforme digitali

Esce venerdì 7 gennaio in radio e su tutte le piattaforme digitali “Elettronica”, il nuovo singolo di Samuel.

Il brano, scritto da Samuel insieme ad Andrea Bonomo e Dade, arriva dopo il secondo album solista “BRIGATABIANCA”, pubblicato a gennaio dello scorso anno .

Con le sue sonorità electro-pop a fare da protagoniste, “Elettronica” ci trascina nella storia di una notte di festa fatta di ritmi trascinanti e dall’immancabile cassa dritta, il desiderio di libertà raccontato attraverso la forza della musica: “Se chiudi gli occhi immagini il cuore come un beat”. “[…] Come vorrei stare ad un rave, mi lancerei in orbita” continua il testo, che fa riferimento ad una parte di normalità che, da qualche tempo, non è ancora possibile tornare a vivere.

Samuel racconta: