Encanto: in vetta alla Billboard 200

Il disco, che include otto brani originali firmati dal cantautore e compositore vincitore ai Tony® e ai Grammy® Lin-Manuel Miranda (“Hamilton”, “Oceania”) e la colonna sonora originale di Germaine Franco, nominato agli SCL (Società dei Compositori e Autori), è passato dalla posizione n.7 direttamente alla n.1 della celeberrima classifica.

Encanto è la prima colonna sonora a raggiungere la vetta della classifica Billboard da Frozen 2.

Il brano originale “We Don’t Talk About Bruno”, inoltre, ha conquistato le classifiche digitali in tutto il mondo, divenendo virale sulle piattaforme.

Il film Encanto è disponibile in streaming sulla piattaforma Disney+. Lin-Manuel Miranda e Germaine Franco hanno raccontato il processo creativo dietro la colonna sonora in un nuovo episodio nel podcast Disney’s For Scores, disponibile qui

Nella versione italiana del film, Alvaro Soler interpreta la canzone originale “Oruguitas innamorate” (versione italiana del brano “Dos Oruguitas”, interpretata nella versione originale in spagnolo da Sebastián Yatra). L’artista Carlos Vives interpreta il brano “Colombia, Mi Encanto”.

Immergendosi nella musica della storia ambientata in Colombia, Miranda ha affermato:

“Molti ritmi mi sono familiari, ma la strumentazione e l’orchestrazione sono diverse e spesso uniche in Colombia. Una delle cose più divertenti è che la fisarmonica è davvero centrale nella musica. È stata davvero una gioia immergermi in artisti che non conoscevo e approfondire quelli che ho amato crescendo, come Carlos Vives, con cui abbiamo la fortuna di lavorare in questo film. L’intero processo consisteva nell’innamorarsi della musica e della cultura colombiana e nella possibilità di suonare in quello spazio”.

Tracklist di Encanto:

La famiglia Madrigal – Margherita De Risi, Franca D’Amato, Encanto – Cast 4:17 Un miracolo – Margherita De Risi 2:42 La pressione sale – Alessia Amendola 3:22 Non si nomina Bruno – Renata Fusco, Fabrizio Vidale, Ilaria De Rosa, Alvaro Soler, Diana Del Bufalo, Margherita De Risi, Encanto – Cast 3:36 Cos’altro farò? – Diana Del Bufalo, Margherita De Risi 2:59 Dos Oruguitas – Sebastián Yatra 3:35 Tutti voi – Margherita De Risi, Franca D’Amato, Luca Zingaretti, Ilaria De Rosa, Gianfranco Miranda, Encanto – Cast 4:38 ¡Hola casita! – Germaine Franco 0:46 Colombia, Mi Encanto – Carlos Vives 2:55 Two Oruguitas – Sebastián Yatra 3:35 Oruguitas innamorate – Alvaro Soler 3:35 Abre los ojos – Germaine Franco 3:16 Vi presento la “Familia” – Germaine Franco 2:08 Ho bisogno di te – Germaine Franco 2:28 La voce di Antonio – Germaine Franco 2:15 El baile Madrigal – Germaine Franco 2:50 Crepe nel muro – Germaine Franco 1:23 La tenace Mirabel – Germaine Franco 1:36 Domande a colazione – Germaine Franco 1:26 La torre di Bruno – Germaine Franco 0:52 La scoperta di Mirabel – Germaine Franco 2:57 Tango disfunzionale – Germaine Franco 2:42 A caccia del passato =Germaine Franco – 2:26 Alleati di famiglia – Germaine Franco 1:15 La visione finale – Germaine Franco 2:11 Isabela “La perfecta” – Germaine Franco 1:21 Las hermanas pelean – Germaine Franco 1:18 La casa sa – Germaine Franco 1:29 La candela – Germaine Franco 3:20 El río – Germaine Franco 1:27 È colpa mia – Germaine Franco 1:21 El camino de Mirabel – Germaine Franco 2:10 Mirabel’s Cumbia Germaine Franco 2:48 La tana del topo – Germaine Franco 1:21 Tío Bruno – Germaine Franco 2:23 Impresiones del Encanto – Germaine Franco 2:29 La cumbia de Mirabel – Germaine Franco 2:46 La famiglia Madrigal – Lin-Manuel Miranda 4:17 Un miracolo – Lin-Manuel Miranda 2:41 La pressione sale – Lin-Manuel Miranda 3:22 Non si nomina Bruno =Lin-Manuel Miranda 3:35 Cos’altro farò? – Lin-Manuel Miranda 2:59 Dos Oruguitas – Lin-Manuel Miranda 3:34 Tutti voi – Lin-Manuel Miranda 4:53 Colombia, Mi Encanto – Lin-Manuel Miranda 2:54

Encanto è diretto da Byron Howard (Zootropolis, Rapunzel – L’intreccio della torre) e Jared Bush (co-regista di Zootropolis), co-diretto da Charise Castro Smith (sceneggiatrice di The Death of Eva Sofia Valdez) e prodotto da Clark Spencer e Yvett Merino. La sceneggiatura è firmata da Castro Smith e Bush.

Nel film, la magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire. Tutti tranne Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l’unica Madrigal ordinaria, può essere l’ultima speranza della sua straordinaria famiglia.