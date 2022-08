17 agosto – ZAFFERANA ETNEA (CT)

Ha fatto il proprio esordio in questa nuova stagione live una delle voci cantautorali più amate del nostro panorama discografico, Ermal Meta. Il debutto stagionale dal vivo del cantautore è l’occasione per ascoltare tutti i suoi successi realizzati in questi anni di carriera. Non mancheranno, ovviamente, gli ultimi brani rilasciati nel corso degli ultimi mesi con il lancio dell’ultimo singolo inedito intitolato “Una cosa più grande” realizzato con la collaborazione di Giuliano Sangiorgi.

Lo spettacolo offrirà ad Ermal Meta l’opportunità di tornare a suonare nei maggiori festival estivi italiani ed in una speciale versione tutti i suoi brani in scaletta realizzando un tour davvero imperdibile.

Scaletta del concerto di Ermal Meta