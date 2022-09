Appuntamento dalle 21 con il rapper di Bonola per la doppia data del Gemelli Tour.

Voce tra le più interessanti e originali della nuova generazione – la sua penna è in grado di spaziare tra rap puro e tecnico e testi di grande spessore, con una vena pop e contemporanea – l’ultimo lavoro di Ernia rispecchia i molteplici interessi, nonché il suo background, contribuendo a fare di Gemelli un lavoro coeso ma sfaccettato, inscindibile, ma plurale.

Ernia fa tappa il 16 settembre, alle ore 19.00, al Piccolo Parco Urbano di Bagheria e il 17 settembre, alle ore 21.00, a Villa Bellini Catania

Annuncia oggi le prime date estive del Gemelli Tour che farà tappa a Catania, il 17 settembre 2022 (ore 21.00), altro prestigioso appuntamento della nuova edizione della rassegna Sotto il Vulcano Fest, organizzata da Puntoeacapo e Sopra La Panca, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, e nell’ambito del Catania Summer Fest 2022 a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania.

I biglietti già disponibili da oggi 21 marzo su https://bit.ly/ErniaCT e nei punti vendita autorizzati dei circuiti abituali.

La probabile scaletta di Ernia in Sicilia

Vivo

Lewandowski VIII

Morto Dentro

Simba

Pensavo Di Ucciderti

Fuoriluogo

Cigni

Lewandowski VI

Phi

Lei No (Il Tradito)

Disgusting

Madonna

Polka 2

U2

10 ragazze

Acqua Calda E Limone

Bella

Scegliere Bene

Certi Giorni

Non Me Ne Frega Un Cazzo

Puro Sinaloa

Di Notte

Neve

Ferma A Guardare

Superclassico

