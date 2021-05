La vendita dei biglietti per gli spettacoli comincerà ad inizio maggio.

Eurovision Song Contest 2021: confermati 3500 spettatori per ciascuno show

Måneskin rappresenteranno il Bel paese con il brano Zitti e buoni, in gara trentanove nazioni

Eurovision Song Contest 2021: è Ufficiale confermati 3500 spettatori

Arriva la tanto attesa conferma: ci saranno effettivamente 3500 spettatori nella Ahoy Arena di Rotterdam per ciascuno dei nove show dell’Eurovision Song Contest 2021 (due semifinali, una finale e due prove per ciascuna delle serate di gara).

L’impennata di ricoveri e contagi aveva messo in dubbio la decisione che avevano preso congiuntamente EBU ed i tre broadcasters olandesi, ma adesso, col beneplacito del Governo presieduto da Mark Rutte, è stata confermata la presenza del pubblico. L’Eurovision Song Contest sarà quindi una sorta di ‘laboratorio’ sul campo, dal quale verranno tratte indicazioni per altre situazioni che dovessero verificarsi ed in generale per altri gran show in condizioni di perdurante emergenza sanitaria.

A prendere questa decisione è stato un gabinetto ministeriale, dopo aver verificato che i ricoveri non hanno superato la soglia delle 900 persone, indicata come quella di allarme.

Il vicesindaco di Rotterdam ed assessore al turismo Said Kasmi, saluta con soddisfazione questa decisione:

Questa è una buona notizia. Dopotutto, gli spettacoli con un pubblico creano quella fantastica atmosfera da Eurovision, all’interno della Arena Ahoy. Ovviamente continueremo a monitorare gli sviluppi da vicino. La sicurezza per i visitatori, gli artisti, le delegazioni e la stampa è sempre fondamentale e lavoriamo secondo un rigoroso protocollo

Dunque andrà avanti la campagna “Celebrate together” avviata proprio in occasione dello show.

Jolanda Jansen, direttrice della Ahoy Arena sottolinea:

Siamo ovviamente felici che un pubblico, anche se limitato possa essere presente agli spettacoli. Questo darà ulteriore energia all’interno dell’arena, anche per i 180 milioni di telespettatori in Europa. Naturalmente, saranno applicati protocolli e requisiti rigorosi per garantire che tutto funzioni nel modo più sicuro possibile.

