Tra gli eventi più attesi al Teatro Antico di Taormina

C’è tanta voglia di musica e concerti in Sicilia. Tra gli eventi più attesi al Teatro Antico di Taormina tre pilastri della musica italiana come Fabrizio Moro (5 agosto), Mahmood (4 settembre) ed Ermal Meta (5 settembre). Le prevendite per i tre appuntamenti, promossi da Giuseppe Rapisarda Management e prodotti da Friends And Partners, hanno fatto registrare interesse non solo dai fans siciliani ma anche dagli appassionati di musica provenienti da tutte le regioni d’Italia.

“Canzoni nella stanza – percorso unplugged 2021” per Fabrizio Moro

Partito da Roma, il nuovo tour estivo di Fabrizio Moro, sarà al Teatro Antico di Taormina il 5 agosto. Pochi biglietti ancora disponibili per assistere ad un live in cui il cantautore romano presenterà i brani del suo repertorio in una veste acustica e più intima e sarà accompagnato sul palco da Danilo Molinari (chitarra) e Claudio Junior Bielli (pianoforte).

«Sul palco ho ricreato una stanza – racconta Fabrizio Moro – Ci sono un tappeto, due chitarre e un pianoforte… ci sono pure una bottiglia di vino e un posacenere. Vi vengo a trovare davvero stavolta e mi porto dietro questa roba, così vi faccio sentire come sono le canzoni quando nascono, senza arrangiamenti e senza troppi colori. Crude… essenziali. Si riparte. Piano ma, si riparte. Ci vediamo a casa vostra, tanto ormai è anche un po’ casa mia.»fabrizio moro

Cresce l’attesa per il live di Mahmood

Mahmood in breve tempo si è conquistato un posto fra i più importanti esponenti della scena musicale, con un tratto unico che lo distingue nel panorama contemporaneo. Anche al Teatro Antico di Taormina (4 settembre) porterà dal vivo l’atmosfera di “Ghettolimpo”, il suo nuovo album uscito l’11 giugno. Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, dopo gli ottimi risultati raggiunti con “Gioventù Bruciata” (disco di platino) e il successo planetario di “Soldi” (quadruplo disco di platino) con cui ha vinto la 69ma edizione del Festival di Sanremo, Mahmood torna oggi con un nuovo progetto discografico, “Ghettolimpo”, contenente anche le tracce “Rapide” e “Dorado”, con cui ha dominato le Top 10 nel 2020, arrivando a collezionare ad oggi un totale di 16 dischi di platino, 5 dischi d’oro e oltre 400 milioni di streaming.

Appuntamento “speciale” per Ermal Meta

Ermal Meta dà appuntamento al suo pubblico il 5 settembre al Teatro Antico di Taormina per un live che si preannuncia imperdibile in una delle location più spettacolari e affascinanti del mondo! È attualmente in radio “Uno”, il nuovo singolo tratto dall’ultimo album di inediti “Tribù Urbana” dopo “No Satisfaction” e “Un milione di cose da dirti” – 3° posto a Sanremo, Premio Bigazzi e Certificato Oro da FIMI/GfK Italia. “Tribù Urbana” evidenzia l’altissimo livello di scrittura dell’artista, sia quando dà voce ai sentimenti, sia quando racconta il mondo attraverso storie di vita, guardando negli occhi uno ad uno i componenti della Tribù Urbana, con suoni e parole che diventano i colori distintivi di questo nuovo progetto di Ermal Meta.

Ultimi biglietti in vendita per i tre appuntamenti live online su Ticketone e nei punti vendita abituali.