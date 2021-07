Fuori Dagli Spazi il tour di Francesca Michielin arriva anche in Sicilia

Rino Palmeri di

14/07/2021

Debutta oggi a Marostica, Fuori Dagli Spazi, il tour di Francesca Michielin Francesca sarà protagonista, per i prossimi mesi, dei popolari palchi di alcune delle più particolari location del nostro paese. E, proprio alla vigilia della partenza, arriva l’annuncio dei tutto esaurito per le date di Trieste (15 luglio al Porto Vecchio) e della data di Verona (11 settembre al Teatro Romano per il Festival della Bellezza. Il calendario si arricchisce, inoltre, di cinque nuove date: Castro Marina (LE) (Porto Rubino, 21 luglio), toccando poi Tindari (ME) (Indiegeno Fest, 2 agosto), Partanna (TP) (Anfiteatro di Partanna, 27 agosto), L’Aquila (Pinewood Festival, 8 settembre) e Roma (Videocittà, 18 settembre). Ad accompagnare la cantautrice sul palco ci saranno il polistrumentista Francesco Arcuri, Ernesto Lopez alla batteria e percussioni e Benjamin Ventura alle tastiere, in nuovi e sorprendenti arrangiamenti inediti per un live che rappresenta la voglia di riprendersi i propri spazi e la necessità di raccontare questo momento. Durante questo nuovo tour Francesca Michielin ripercorre la sua carriera – 10 anni di musica proprio quest’anno – fino ad arrivare ai più recenti singoli dell’ultimo album FEAT (Fuori dagli spazi). I biglietti per le date di Live – Fuori Dagli Spazi a Porto Rubino il 21 luglio, all’Indiegeno Fest il 2 agosto e al Pinewood Festival l’8 settembre sono già in vendita su vivoconcerti.com, mentre quelli per le date di Partanna il 27 agosto e di Roma il 18 settembre saranno disponibili mercoledì 14 luglio 2021 alle ore 11:00 e nei punti vendita autorizzati lunedì 19 luglio 2021 alle ore 11:00 Fuori Dagli Spazi il tour di Francesca Michielin: Mercoledì 14 luglio 2021 || Marostica (VI) @ MAROSTICA SUMMER FESTIVAL c/o Piazza Castello Giovedì 15 luglio 2021 || Trieste @ Porto Vecchio – concerto al tramonto – SOLD OUT Sabato 17 luglio 2021 || Biella @ RELOAD SOUND FESTIVAL c/o Parco Eunice Kennedy Shriver (ex Campo Volo Aquiloni) Domenica 18 luglio 2021 || Como @ WOW MUSIC FESTIVAL c/o Villa Olmo Martedì 20 luglio 2021 || Bologna @ SEQUOIE MUSIC PARK c/o Parco Caserme Rosse Mercoledì 21 luglio 2021 || Castro Marina (LE) @ PORTO RUBINO c/o Porto Vecchio – NUOVA DATA Sabato 24 luglio 2021 || La Thuile (AO) @ MUSICASTELLE OUTDOOR c/o La Joux – concerto in alta quota Martedì 27 luglio 2021 || Feltre (BL) @ Piazza Maggiore Mercoledì 28 luglio 2021 || Firenze @ Ultravox Arena (ex Anfiteatro delle Cascine) Venerdì 30 luglio 2021 || San Romano in Garfagnana (LU) @ Fortezza delle Verrucole Lunedì 2 agosto 2021 || Tindari (ME) @ INDIEGENO FEST c/o Teatro Greco di Tindari – NUOVA DATA Giovedì 5 agosto 2021 || Jesolo (VE) @ SUONICA FESTIVAL c/o Parco Pegaso Domenica 22 agosto 2021 || Forca Canapine – Norcia (PG) @ SUONI CONTROVENTO – concerto in alta quota Giovedì 26 agosto 2021 || Reggio Calabria @ Piazza del Castello Aragonese Venerdì 27 agosto 2021 || Partanna (TP) @ Anfiteatro di Partanna – NUOVA DATA Domenica 5 settembre 2021 || Napoli @ Giardini di Palazzo Reale Mercoledì 8 settembre 2021 || L’Aquila @ PINEWOOD FESTIVAL c/o Scalinata di San Bernardino – NUOVA DATA Venerdì 10 settembre 2021 || Fai della Paganella (TN) @ ORME FESTIVAL Sabato 11 settembre 2021 || Verona @ FESTIVAL DELLA BELLEZZA c/o Teatro Romano – SOLD OUT Sabato 18 settembre 2021 || Roma @ VIDEOCITTÀ c/o Teatro Verde – NUOVA DATA Per tutte le info di biglietteria: www.vivoconcerti.com

