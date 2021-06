Sabato 04 settembre 2021 | Santa Caterina (CL) @Villa Hermosa Festival

GAIA / Finalmente in TOUR – Annunciate le date per l’estate 2021

GAIA, a pochi mesi dalla partecipazione alla 71esima edizione del Festival di Sanremo con Cuore Amaro, e dopo la recente pubblicazione del primo singolo internazionale BOCA (feat. Sean Paul & Childsplay), annuncia le date estive in programma a partire da luglio, di “GAIA – Finalmente in TOUR”, prodotto da Vivo Concerti.

Gaia: “Finalmente in Tour” una data anche in Sicilia

GAIA si esibirà live ed incontrerà dal vivo per la prima volta il suo pubblico sui palchi estivi della Penisola portando la sua musica che integra sapientemente italiano e portoghese, sonorità pop, urban, e caraibiche. Un crocevia tra mondi latini e mediterranei che rappresenta una delle proposte più fresche nel panorama italiano.

I live partiranno da Mantova il primo luglio, all’Arena Bike In, proseguendo per Santa Marinella (Roma), sabato 10 al Castello di Santa Severa, a seguire sarà a Napoli ai Giardini di Palazzo Reale, sabato 17 luglio. Il 04 agosto GAIA porterà la sua musica a Piombino (LI) all’Altrascena Festival, martedì 10 agosto al Mish Mash Festival e sabato 28 agosto a Lignano Sabbiadoro all’Arena Alpe Adria. A settembre il tour estivo si concluderà con la data di sabato 04 a Santa Caterina (CL) al Villa Hermosa Festival.

DETTAGLI DATE:

Giovedì 01 luglio 2021

Mantova @Arena Bike In

Apertura porte: 19:30

Inizio show: 21:00 – Gaia 21:30

Ingresso: gratuito – con prenotazione

Altri Artisti: la stessa sera in apertura Martina Beltrami

Sabato 10 luglio 2021

Santa Marinella – Roma @Castello di Santa Severa

Apertura porte: 19.00

Inizio show: 21.00

Ingresso: € 15,00 + € 2,25 diritti di prevendita

Circuiti di vendita autorizzati: DO IT YOURSELF

Sabato 17 luglio 2021

Napoli @Giardino Romantico di Palazzo Reale

Apertura porte: 20:30

Inizio show: 21:40

Ingresso: € 27,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Altri Artisti: Francesca Michielin, Monica Guerritore, Michela Giraud e altri

Mercoledì 04 agosto 2021

Piombino (LI) @Altrascena Festival

Apertura porte: 20:45

Ingresso: gratuito su prenotazione

Riferimenti per le prenotazioni: sito web del Festival

Martedì 10 agosto 2021

Milazzo @Mish Mash Festival

Apertura porte: 20:00

Inizio show: 21:00 – orario esibizione Gaia: 23:00 circa

Ingresso: € 25,00 + € 1,50 diritti di prevendita

Circuiti di vendita autorizzati: ciaotickets

Altri Artisti: Margherita Vicario, Ariete e altri

Sabato 28 agosto 2021

Lignano Sabbiadoro (UD) @Arena Alpe Adria

Apertura porte: ore 19:00

Inizio show: 20:45 – ore 21:00 circa Gaia

Ingresso: € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Circuiti di vendita autorizzati: Ticketone

Altri Artisti: Gaia co-headline Margherita Vicario, Support Act VV

Sabato 04 settembre 2021

Santa Caterina Villarmosa (CL) @Villa Hermosa Festival

Apertura porte: 20:45

Inizio show: 21:30

Ingresso: gratuito su prenotazione

Riferimenti per le prenotazioni: sito web del festival