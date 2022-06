gIANMARIA torna con un nuovo brano inedito dal titolo “Non dovevo farlo” (Epic/Sony Music), disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 10 giugno.

NON DOVEVO FARLO è un brano intenso ed intimo, sospeso tra cantautorato e sonorità urban ed elettroniche, scritto dallo stesso gIANMARIA e prodotto da Antonio Filippelli, Bias e Gianmarco Manilardi. Qui la penna dell’artista si fa più scura per raccontare una storia notturna tra sensualità e rimorsi.

«“Non dovevo farlo” parla di due ragazzi e della loro relazione tra la notte e il giorno – parla del buio e della luce e di come la relazione tra i due cambi con l’arrivare del alba. Parla di come nella notte sono solo loro due e i loro pensieri, ma una volta giunto il giorno la luce sembra portarsi via tutto quello che c’è stato tra loro due. Il ragazzo parla alla luna che lo ascolta, ma quando prova a rivolgersi al sole sembra invece non ricevere risposta».