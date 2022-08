10 agosto al Piazzale Stenditoio di CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP) e 11 agosto al Teatro Greco di SIRACUSA

GIANNA NANNINI: un’estate di concerti per la più ROCK da sempre, pronta a tornare a far saltare di gioia i suoi fan con le ultime date estive del tour italiano!

Il 2022 della rocker è cominciato con il tutto esaurito nel tour teatrale in Italia con la sua LABAND, i concerti ad aprile a Londra, Lussemburgo, Parigi e Bruxelles, poi il successo allo Stadio Artemio Franchi di Firenze e l’emozione del più grande evento musicale di sempre contro la violenza sulle donne UNA.NESSUNA.CENTOMILA alla RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo).

Dopo ben 10 date in Germania davanti a migliaia di spettatori in due settimane (fino al Citadel Music Festival di Berlino), Gianna Nannini è pronta a tornare in tour in Italia nelle più suggestive location open air e nei principali festival estivi, proseguendo questo autunno nei teatri.

È accompagnata nel tour estivo da Davide Tagliapietra alla direzione musicale. Sarà un tour elettro acustico con una scaletta che comprende le sue hit e tante sorprese, brani recenti come “La Differenza“, “L’aria sta finendo” e “Motivo”, e quelli storici che hanno segnato la sua carriera come “Primadonna“, “Revolution” e “Sei nell’anima”.

10 agosto al Piazzale Stenditoio di Castello Arabo Normanno di CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)

La possibile Scaletta di Gianna Nannini in Sicilia

1.La differenza

2. Motivo

3.Fenomenale

4. Profumo

5. Ragazzo dell’Europa

6. Scandalo

7. Ogni tanto

8. Notti senza cuore

9. I maschi

10. Vieni ragazzo

11. Amandoti

12. Sei nell’anima

13. Io

14. Fotoromanza

15. America

16. Latin lover

17. Hey bionda

18. Bello e impossibile

19. Una luce

20. You’ve Got a Friend (Carole King cover)

21. Meravigliosa creatura

22. La fine del mondo