In apertura: djset The Popshock e i live del rapper palermitano Picciotto,

Oggi i Coma_Cose si esibiranno in concerto al Piccolo Parco Urbano di Bagheria (ore 21.00 – biglietti su TicketSms.it – possibilità di prenotare servizio bus navetta dalla Stazione di Palermo) organizzato da GoMad Concerti, Palermo Suona e Beatfull Festival con il patrocinio del Comune di Bagheria. In apertura (dalle 19.00), djset The Popshock (anche in chiusura) e i live del rapper palermitano Picciotto, De Almeida e Kid Gamma feat Scelta. L’organizzazione, inoltre, in linea con lo spirito di rivalutazione del territorio, annuncia che ogni due biglietti venduti, verrà piantato un albero con l’obietivo di riempire di verde il Piccolo Parco Urbano.

I Coma_Cose in concerto al Piccolo Parco Urbano di Bagheria

I live dei Coma_Cose da sempre sono fortemente evocativi e punteggiati da attimi capaci di diventare iconici, come il gioco di sguardi portato sul palco dell’Ariston. Sulla scia dello strepitoso successo del brano sanremese Fiamme negli occhi, tra i più apprezzati della kermesse e certificato Disco di Platino, e con l’entusiasmo di condividere dal vivo con i fan le canzoni del nuovissimo album Nostralgia, i Coma_Cose porteranno in scena uno spettacolo potente ed emotivamente coinvolgente, con una formazione allargata e inedita.

Non mancheranno in scaletta i brani che hanno segnato la storia d’amore e rivalsa di Fausto e California -quel formidabile viaggio che li ha portati in soli tre anni a imporsi come riferimento cardine del nuovo panorama cantautorale italiano.

Da location dal sapore di gradito ritorno a suggestive venue immerse nella natura, tutte le date del NOSTRALGIA TOUR – prodotto da Vertigo – si svolgeranno nel pieno rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.

La possibile scaletta dei Coma_Cose