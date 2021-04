NELLA STESSA GIORNATA CONFERMATI NILE RODGERS & CHIC

Live Nation Italia conferma la presenza dei Foo Fighters al prossimo I-DAYS Milano uno dei maggiori Festival italiani ed europei che tornerà nell’estate 2022 dal 9 al 12 giugno all’Ippodromo Milano Trenno.

I Foo Fighters, si esibiranno domenica 12 giugno 2022

e nella stessa giornata è confermata la presenza di NILE RODGERS & CHIC, ed altri artisti si aggiungeranno nelle prossime settimane.

La band americana capitanata da Dave Grohl torna nel nostro paese dopo l’ultima apparizione al Firenze Rocks nell’estate del 2018 dove si esibirono nella giornata inaugurale del festival regalando, insieme ai Guns N’ Roses, un’inedita performance sulle note di It’s so easy, divenuta immediatamente virale sul web in tutto il mondo.

I-DAYS: Foo Fighters confermati il 12 Giugno 2022

“Medicine At Midnight” è stato anticipato dal primo singolo estratto “Shame Shame”, presentato al Saturday Night Live, dal brano “No Son of Mine”, che termina con l’epica dichiarazione “final f * ck you to 2020”, e dal singolo attualmente in rotazione radiofonica “Waiting on a War”.

I biglietti del festival acquistati in precedenza per la giornata dei FOO FIGHTERS del 14 giugno 2020, poi riprogrammata il12 giugno 2021 restano validi per il nuovo show della band del 12 giugno 2022.

Per ulteriori informazioni riguardo i biglietti già acquistati per l’edizione 2020 o 2021, visita la pagina > https://idays.it/it/idays2021

I biglietti per l’I-DAYS 2022 sono disponibili per l’acquisto sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster Italia, Ticketone e Vivaticket.

Vi daremo presto informazioni sulle date degli altri headliners previsti nell’edizione 2021, confermando che per tutti gli show che potranno essere riprogrammati nel 2022 i biglietti in vostro possesso rimarranno validi.