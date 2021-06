I Selton e Tullio De Piscopo al FestiValle 2021

quinta edizione ad Agrigento dal 5 all’8 agosto

Ritorna FestiValle il festival internazionale di musica e arti digitali della Valle dei Templi la quinta edizione ad Agrigento dal 5 all’8 agosto

Dal tramonto all’alba, tra ulivi e mandorli secolari immersi tra la gialla arenaria dei templi dorici e tufo di 2600 anni di storia, ritorna FestiValle, il festival internazionale di musica e arti digitali diretto da Fausto Savatteri che dal 5 all’8 agosto farà risuonare le sue note jazz nel magico scenario della Valle dei Templi, il parco archeologico e paesaggistico più esteso del mondo – circa 1300 ettari – inserito nella lista UNESCO dei Patrimoni Culturali dell’Umanità.

I concerti si svolgeranno come da tradizione ai piedi del maestoso Tempio di Giunone, sulla spiaggia di San Leone e nella suggestiva venue del giardino della Kolymbethra, bene storico-paesaggistico curato dal FAI.

Una quinta edizione che punta, nonostante le incertezze e le difficoltà del settore, ad una vera e propria ripartenza nel pieno rispetto delle normative vigenti per l’emergenza sanitaria in corso. Tutti i concerti prevederanno infatti l’assegnazione dei posti a sedere per garantire il distanziamento e saranno svolti nella massima sicurezza.

Il direttore artistico e ideatore del FestiValle

“Abbiamo voluto per il secondo anno consecutivo dare un forte segnale di ripartenza e di positività nonostante le mille difficoltà abbiamo lavorato intensamente per assicurare una quinta edizione ricca di esclusive, artisti di spessore internazionale, che possa garantire a tutti un ambiente sicuro senza rinunciare al fascino della musica in un luogo unico e millenario.”

Quattro giorni di concerti e spettacoli per vivere, al tramonto e in prima serata, la magia millenaria della Valle dei Templi e in notturna uno degli angoli più esclusivi della spiaggia di San Leone, dove il lounge bar Oceanomare si animerà di sonorità jazz, funk e contaminazioni elettroniche, ma anche talk e incontri.

La quinta edizione di FestiValle si arricchisce inoltre di installazioni di digital art sviluppate in collaborazione con il Politecnico di Milano, Legno Master e Grriz e una selezione di esperienze turistiche da vivere per conoscere tutta la bellezza del territorio agrigentino. L’edizione 2021 è anche caratterizzata da un impegno concreto per la sostenibilità ambientale e la riduzione degli sprechi energetici nonché da un’impronta estremamente multiculturale che punta all’inclusione sociale attraverso specifici progetti, realizzati con il sostegno dell’Associazione Acuarinto, che vedranno protagonisti alcuni migranti richiedenti asilo.

“Fare e proporre musica, muovere persone e impegnare risorse economiche, non può oggi prescindere dall’assumersi l’impegno di diffondere valori universali come il rispetto dell’ambiente, la sostenibilità, la tutela dei diritti umani, la tolleranza, l’inclusione – afferma Fausto Savatteri – Per questo è importante condividere buone pratiche. In questa quinta edizione di FestiValle ci impegniamo a ridurre il consumo delle risorse naturali per la produzione dei nostri eventi; incentivare la mobilità sostenibile ridurre i consumi energetici, eliminare l’utilizzo della plastica e scegliere allestimenti scenici creati con materiali ecocompatibili.”

Ad animare questa edizione 2021 un parterre di artisti internazionali e pluripremiati.

I Selton e Tullio De Piscopo al FestiValle 2021

Giovedì 5 agosto:

Tommaso Cappellato, dalle ore 18:30 – Giardino della Kolymbethra

Alfredo Rodriguez Trio, ore 22:00 – Tempio di Giunone

Venerdì 6 agosto:

Salvador Sobral Quintet, ore 21:00 – Tempio di Giunone opening act Deb&Rose

Love Sick Duo… and more to be announced dalle mezzanotte – OceanoMare

Sabato 7 agosto:

Kokoroko, ore 21,00 – Tempio di Giunone

Fanfara Station, dalle mezzanotte – OceanoMare

Domenica 8 agosto:

Tullio De Piscopo, ore 21:30 – Tempio di Giunone

Selton, Cratere Centrale, dalle mezzanotte – OceanoMare