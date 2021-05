Nel nuovo romanzo di Giuliano Sangiorgi la musica sarà protagonista.

Giuliano Sangiorgi dei Negramaro pubblica il suo secondo romanzo. Ecco la trama, la data d’uscita e i dettagli de Il Tempo Di Un Lento

Il nuovo romanzo di Giuliano Sangiorgi vedrà la luce l’11 maggio 2021. Come per il libro precedente, la copertina de Il Tempo Di Un Lento è curata da Emiliano Ponzi che il cantautore definisce “genio incredibile”. “Aprite gli occhi ed il cuore”, scrive Giuliano sui social per accompagnare l’annuncio, senza nascondere la grande attesa per la novità.

Il Tempo Di Un Lento la trama

L’attimo in cui all’improvviso si cresce, una volta per tutte. Dura il tempo di un lento, e da lì non c’è ritorno. Giuliano Sangiorgi scrive un romanzo di formazione, dallo stile personalissimo, che sorprende il lettore e lo cattura con il ritmo melodico, mai identico, di una storia tenera e dolorosa, affascinante e commovente. Una storia di desideri e di colpe, di mancanze e di sogni. La storia del legame indissolubile tra padri e figli. «Eppure era l’unica cosa che volevo: vivere di musica, perché la musica mi aveva dato un amore, un tempo, e adesso mi stava dando un’altra chance, per fare la vita che sognavo da bambino».