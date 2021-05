Katy Perry celebra i 25 anni di Pokémon con Electric

La canzone è stata scritta insieme a The Monsters & Strangerz e Jon Bellion

Katy Perry “Electric”: Da oggi in radio con il nuovo singolo in collaborazione con i Pokemon per il loro 25° anniversario

La celebrazione del 25° anniversario dei Pokémon continua con l’uscita del nuovo singolo e video di Katy Perry “Electric”, da oggi in radio . Katy, il cui amore per il mondo dei Pokémon risale all’infanzia, quando giocava con i videogiochi originali sul suo Game Boy, ha scritto il brano appositamente per “Pokémon 25: The Album,” che sarà pubblicato questo autunno da Universal Music e Capitol Records. “Non c’è motivo per cui questa vita non possa essere elettrica”, canta Katy nel brano, che celebra la gioia insita nel perseguire un sogno, grazie anche all’amore e al sostegno degli amici. La canzone è stata scritta insieme a The Monsters & Strangerz e Jon Bellion – che già hanno collaborato in “Daisies”, una canzone del suo ultimo album, “Smile” – e Bruce Weigner.

Nel video ufficiale di “Electric”, girato alle Hawaii e diretto da Carlos Lopez Estrada (regista del film Disney “Raya and the Last Dragon”), Katy e Pikachu dopo una giornata in cui godono ed esplorano la natura, si fermano a un faro per meditare. Insieme come se sognassero ad occhi aperti si ritrovano improvvisamente indietro nel tempo ai primi giorni della carriera di Katy.

