Il ritorno sulle scene dopo 12 anni di Silenzio.

Il ritorno sulle scene dei Kings of Convenience

Dal 30 aprile il singolo “Rocky Trail” Tratto dall’album “Peace or Love” in arrivo il 18 giugno

I Kings of Convenience saranno in tour in Italia da ottobre di quest’anno

I Kings of Convenience tornano, dopo un silenzio musicale durato 12 anni, con il loro quarto album “Peace or Love”, dal 18 giugno su etichetta Polydor Records.

Rocky Trail

è la prima traccia che anticipa l’album e che dimostra come la band sappia ancora emozionare con i suoi testi e la musica. Le melodie acustiche sono accompagnate dal violino e dal caratteristico approccio a due voci della coppia che crea un suono sottile e raffinato, ma allo stesso tempo evocativo.

“Un’altra composizione tipica di Eirik che ignora abilmente lo schema standard strofa-ritornello-strofa” ha detto Erlend sulle origini della canzone. “È pop, ma non nel modo in cui lo conosciamo”.

La band ha annunciato anche il ritorno in concerto con due esibizioni al Royal Festival Hall di Londra il 26 settembre di quest’anno.

‘Peace or Love’ rappresenta il sound di due vecchi amici che esplorano l’ultima fase della loro vita insieme e trovano nuovi modi per catturare quella magia inafferrabile. Registrato in 5 anni in 5 città diverse, l’album è fresco come l’arrivo della primavera: 11 canzoni sulla vita e sull’amore con la tipica bellezza seducente, la purezza e la chiarezza emotiva che ci si aspetta dai Kings of Convenience.

Eirik Glambeck BoE e Erlend Oye si sono conosciuti a scuola a Bergen, in Norvegia, ed hanno suonato nella stessa band, gli Skog, prima di sciogliersi e formare il duo nel 1999. La coppia è stata pioniera di una nuova ondata di musica intima ed acustica. Hanno pubblicato 3 album, tutti acclamati dalla critica e hanno suonato in tour in giro per il mondo.

Date del tour italiano

26/10 Catania Teatro Metropolitan

30/10 Bologna Teatro Manzoni

01/11 Milano Teatro degli Arcimboldi