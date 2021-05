Madame torna in radio da venerdì con “Marea”

prodotta da DRD e Bias

Madame liberata dal karma torna in radio da venerdì con “Marea”

Una musica per una danza universale, a tratti ipnotica, che esprime in maniera sensuale e tribale la marea che ti travolge quando “nei tuoi tocchi salto”. “Marea” prodotta da DRD e Bias è il nuovo singolo inedito di MADAME.

Il brano arricchisce la versione digitale di “Madame”, il primo album che è disco di platino e i cui singoli “Baby” (oro), “Il mio amico feat. Fabri Fibra” (oro) e “Voce” (doppio platino) sono stati tutti certificati.

Madame” ha superato i cento milioni di streaming ed è in top10 album Fimi dal giorno della sua pubblicazione, il 19 marzo.

Alla data già prevista a Napoli il 10 dicembre, si aggiunge un secondo appuntamento il 9 dicembre. Queste le date del tour, prodotte e organizzate da Friends&Partners e Vivo Concerti:

3 dicembre – ROMA ATLANTICO LIVE

4 dicembre – ROMA ATLANTICO LIVE

6 dicembre – FIRENZE TUSCANY HALL

9 dicembre – NAPOLI CASA DELLA MUSICA nuova data

10 dicembre – NAPOLI CASA DELLA MUSICA

16 dicembre – TORINO – VENARIA CONCORDIA

19 dicembre – MILANO ALCATRAZ

20 dicembre – MILANO ALCATRAZ