In esclusiva per Hot Wheels è arrivato il video backstage di Kobra

Il brand, già protagonista del videoclip ufficiale del nuovo brano di Mahmood, torna in un video speciale interamente dedicato alle riprese.

L’11 giugno è uscito videoclip di “Kobra”, brano contenuto nel nuovo album di Mahmood “Ghettolimpo”. Il brano, prodotto da DRD, presenta le figure dei Kobra, persone di cui non ti puoi fidare e da cui bisogna prendere le distanze: nella vita si deve imparare a distinguere chi ti vuole davvero bene da chi ti vuole sfruttare per altre ragioni.

Il videoclip di Kobra

diretto da Attilio Cusani contiene una speciale collaborazione con Hot Wheels – brand di macchinine #1 al mondo e franchise in continua evoluzione – vede Mahmood lanciato in una corsa spericolata e adrenalinica che ha il sapore della continua sfida e del coraggio, a bordo di una speciale Jaguar F-Type Hot Wheels.

Per entrare nel cuore del nuovo videoclip di Mahmood e per toccare con mano il mondo di Hot Wheels è arrivato uno speciale contenuto extra: il video backstage delle riprese. “Da bambino ero pazzo dei modelli di macchinine, delle gare rombanti, della pista del giro della morte e qui mi sono divertito a riprovare quelle sensazioni e a mettermi in gioco.” Proprio queste emozioni vissute da Mahmood in prima persona, si potranno scoprire in questo nuovo contenuto speciale dedicato alla collaborazione tra uno dei maggiori talenti del panorama musicale italiano e Hot Wheels, brand che ha fatto della sfida il mezzo attraverso il quale i bambini possono sviluppare sperimentazione e creatività e, al tempo stesso, le capacità e la fiducia di cui hanno bisogno per affrontare il mondo.

Mahmood: fuori il video Backstage di “Kobra”

La competizione, il coraggio, la fiducia, i contorni della propria identità che si definiscono anche nel confronto con gli altri: sono questi infatti temi e valori condivisi da Hot Wheels e dallo stesso Mahmood, che nel video di Kobra lanciano insieme un messaggio motivazionale, per insegnare a non arrendersi di fronte alle difficoltà, incoraggiando a provare, a fallire e a riprovare sino al raggiungimento del successo.

“Vedere Hot Wheels che sbarca nel mondo della musica è per noi di Mattel Italia motivo di orgoglio, a maggior ragione se parliamo di Mahmood, uno dei maggiori talenti del panorama musicale italiano ed europeo” ha affermato Andrea Ziella Head of Marketing and Digital di Mattel Italy. “Hot Wheels porta con sé da sempre il concetto di sfida e siamo contenti che il videoclip di Kobra abbia dato risalto, in un modo del tutto unico ed eccezionale, all’aspetto adrenalinico che il brand vuole continuare a comunicare alle nuove generazioni.”

“Ghettolimpo”, oltre che nei formati CD e LP, è disponibile sul sito di Universal Music Group in un esclusivo bundle che comprende CD, il 45 giri di “Kobra/Zero” e la macchinina Hot Wheels® (modello Jaguar F-Type, in scala 1:64).

https://shop.universalmusic.it/products/mahmood-ghettolimpo-cd-45-giri-kobra-zero-macchinina-hot-wheels?variant=39545629966497