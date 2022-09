24 settembre 2022 - Teatro Antico, TAORMINA (ME)

Uscirà il 14 ottobre “Live At Teatro della Pergola” di MARCO MASINI, uno speciale Box Limited Edition con la registrazione del concerto acustico tenutosi il 9 maggio 2021 in diretta streaming dal Teatro della Pergola di Firenze.

Il box, prodotto da Momy Records e Concerto Srl, distribuito da BMG e disponibile in pre-order da oggi al seguente link https://MarcoMasini.lnk.to/LiveatTeatrodellaPergola, conterrà:

– Doppio vinile 12” (Purple Edition)

– Digipack CD + DVD

– Copia dello spartito originale di ‘’Disperato’’ autografato

– 5 card

– Slipmat

Le prime 100 copie numerate del box sono pre-ordinabili su Discoteca Laziale.

Dopo il grande successo del tour e dell’appuntamento all’Arena di Verona per festeggiare i 30 anni di carriera, Marco Masini torna quindi a esibirsi dal vivo in tutta Italia, per incontrare ancora una volta i suoi fan, che lo seguono da più di 30 anni e l’hanno accompagnato in tutte le fasi e i momenti della sua carriera.

Marco Masini in concerto a Taormina



Insieme a lui sul palco ci saranno: Massimiliano Agati (batteria, percussioni e chitarra acustica), Alessandro Magnalasche (chitarra elettrica e acustica), Cesare Chiodo (chitarra acustica, basso, direzione musicale), Lapo Consortini (chitarra acustica e ideazioni sonore), Stefano Cerisoli (chitarra elettrica ed acustica) e Antonio Iammarino (tastiere, pianoforte).

Di seguito le prossime date del tour:

24 settembre 2022 – Teatro Antico, TAORMINA (ME)

22 novembre 2022 – Teatro Augusteo, NAPOLI

28 novembre 2022 – Teatro Politeama, GENOVA

1 dicembre 2022 – Teatro Creberg, BERGAMO

3 dicembre 2022 – Teatro Colosseo, TORINO

4 dicembre 2022 – Teatro Comunale, FERRARA

6 dicembre 2022 – Teatro Verdi, FIRENZE

7 dicembre 2022 – Teatro Ponchielli, CREMONA

10 dicembre 2022 – Teatro Lyrick, ASSISI

17 dicembre 2022 – Teatro Goldoni, LIVORNO

19 dicembre 2022 – Teatro Degli Arcimboldi, MILANO

20 dicembre 2022 – Gran Teatro Geox, PADOVA

9 gennaio 2023 – Auditorium Parco della Musica, ROMA