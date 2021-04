Motta è tornato con il terzo album: “Semplice”

Con due dischi alle spalle, ritorna a far parlare di se Motta con “Semplice”, il nuovo album è stato anticipato dal singolo e video “E Poi Finisco Per Amarti”.

Sarà uno dei grandi protagonisti del Concertone del Primo Maggio, per quest’anno trasferito all’Auditorium.

Il cantautore pisano è tornato a tre anni di distanza da “Vivere o Morire” del 2018 con 10 nuove tracce e ha annunciato il suo ritorno sui grandi palchi per questa estate:

il 21 luglio al Carroponte di Milano e il 10 settembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

L’ho fatto perché non potevo fare altro. L’ho fatto per me e adesso “Semplice” è vostro. https://sugarmusic.lnk.to/Semplice