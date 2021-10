tutti gli artisti nominati quest’anno: da Justin Bieber a Taylor Swift

“I nominati per gli EMA 2021 sono finalmente arrivati ​​e quest’anno sarà davvero dura scegliere un vincitore.

MTV Europe Music Awards 2021: ci sono anche i Måneskin

Sono state annunciate le nomination per gli MTV EMAs 2021 e i Måneskin sono candidati per “Best Group” e “Best Rock”. Questa è la prima volta che un artista italiano viene nominato in tre categorie (compresa la “Best Italian Act”) e la prima nomination in assoluto per una band italiana come “Best Group” e “Best Rock”.

Gli MTV EMAs 2021 si terranno in Ungheria il 14 Novembre.

Con oltre 3,4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e più di 43 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Victoria, Damiano, Thomas e Ethan hanno conquistato con “MAMMAMIA”, il singolo pubblicato l’8 ottobre e accompagnato da un videoclip, la posizione #24 della Classifica Global di Spotify nel weekend di uscita, segnando il più alto debutto in classifica fra le nuove uscite e il più alto di sempre per la band.

I Beliebers saranno entusiasti di scoprire che Justin Bieber è in testa al gruppo con 8 nomination tra cui Best Artist, Best Pop, Best Video per “”Peaches””, Best Collaboration con The Kid LAROI e Biggest Fans. E sta gareggiando contro se stesso nella Best Song dove è nominato sia per “”Peaches”” che per “”STAY””.

Al secondo posto ci sono Doja Cat e Lil Nas X, che hanno sei nomination ciascuno. Ovviamente non può mancare Olivia Rodrigo insieme a The Kid LAROI e alla superstar globale Ed Sheeran con cinque nomination ciascuno.

Come sempre MTV lascia che siano i fan a decidere chi saranno i vincitori di quest’anno. Le votazioni sono aperte da ora su mtvema.com fino all’10 novembre alle 23:59, quindi vota prima che sia troppo tardi!

E per scoprire come andrà a finire non perderti gli EMAs in diretta dall’Ungheria il 14 novembre 2021 dalle 20:00 su MTV (canale Sky 131), MTV Music (canale Sky 132 e 704), in streaming su NOW e su VH1 (Canale 67 del DTT, canale 22 di tivùsat e canale 715 di Sky), dove potrai vedere tutti i vincitori e performance davvero pazzesche!

Non vedi l’ora di saperne di più? I dettagli su artisti e presentatori saranno annunciati presto! Scopri tutto ciò che riguarda gli MTV EMA su Instagram, Twitter, Facebook, TikTok e proprio qui su mtvema.com!