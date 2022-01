La serie di successo di FICARRA e PICONE

Incastrati avrà la seconda stagione, Ficarra e Picone annunciano la nuova serie.

Incastrati, la serie che ha segnato il fortunato esordio di Ficarra & Picone nel mondo della serialità, tornerà per una seconda stagione. Dopo il successo della prima stagione, uscita in Italia lo scorso 1° gennaio e rimasta nella top 10 delle serie più popolari su Netflix in Italia per tre settimane, è già iniziata la lavorazione della seconda stagione che vedrà nuovamente Salvo Ficarra e Valentino Picone sia dietro che davanti la macchina da presa, in qualità di registi, sceneggiatori e attori.

Il Video Annuncio di Ficarra e Picone

Il finale della prima stagione ha lasciato tutti col fiato sospeso, ma, soprattutto, è rimasto irrisolto il mistero più importante: chi ha incastrato Salvo e Valentino? I due amici dovranno continuare a districarsi tra misteri ed equivoci, muovendosi all’interno di una formula che unisce comedy e crime.

Prodotta da Attilio De Razza e Nicola Picone per Tramp Limited, la seconda stagione manterrà la stessa squadra di scrittura della prima, oltre a Salvo Ficarra e Valentino Picone, Fabrizio Testini, Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli.