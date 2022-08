Da stasera e fino al 29 agosto il Musical Notre Dame de Paris sarà in scena al Teatro di Verdura di Palermo. Oggi Lola Ponce e Giò Di Tonno hanno presentato l’edizione del ventennale alla stampa siciliana.

Notre Dame de Paris sarà in scena al Teatro di Verdura di Palermo da oggi (18 agosto) fino al 29 agosto. Dodici repliche che rappresentano un nuovo record siciliano (il precedente palermitano si fermava a dieci repliche).

In occasione del tour di celebrazione del Ventennale, Lola Ponce ritorna in scena nei panni di Esmeralda e insieme a lei ci saranno Giò Di Tonno – Quasimodo, Vittorio Matteucci – Frollo, Leonardo Di Minno – Clopin, Matteo Setti – Gringoire, Graziano Galatone – Febo, Tania Tuccinardi – Fiordaliso. A vent’anni dall’esordio dell’opera sui palchi d’Italia il 14 marzo del 2002 al GranTeatro di Roma Notre Dame de Paris ha in scena l’intero cast originale del debutto. Inoltre, special guest d’eccezione di alcune delle date speciali del tour saranno Claudia D’Ottavi e Marco Guerzoni, nelle vesti di Fiordaliso e Clopin, di cui sono stati i primi interpreti nel 2002.

Lola Ponce in conferenza stampa

“Non bastano le parole per ringraziare il pubblico – ha esordito Lola Ponce in conferenza stampa – L’amore che ci ha dato in questi anni va oltre la nostra immaginazione. Provo una gratitudine enorme e anche un profondo rispetto”. Lola Ponce che vestirà ancora una volta i panni di Esmeralda ha sottolineato ancora una volta il suo attaccamento alla Sicilia. “Mi sento quasi una siciliana – ha detto l’artista -. Mi piace l’allegria dei siciliani, la passione che mettono in tutte le cose e la gioia di vivere”. Con lei sul palco nelle vesti di Quasimodo ci sarà Giò Di Tonno. “In venti anni – ha detto Di Tonno – non è scemato l’entusiasmo da parte nostra e neanche da parte del pubblico. Siamo felici di raccontare ancora una volta questa bella storia. Conosciamo il calore del pubblico siciliano e non vediamo l’ora di condividere le nostre emozioni. Ci siamo ritrovati come si ritrovano i vecchi amici, come se fosse passato un giorno dall’ultimo incontro. Questo spettacolo è stato costruito insieme e in scena siamo ancora quei ragazzi di 20 anni fa”.

Rapisarda, “probabile una data in più, arriveremo a 13”

“Riportare Notre Dame de Paris a Palermo – ha commentato il promoter Giuseppe Rapisarda – è stata una scommessa vinta. Ringraziamo il pubblico che ancora una volta ci ha dato fiducia ed ha permesso al musical di battere un nuovo record. Da oggi e fino al 29 agosto sono in programma 12 repliche e stiamo già pensando di aggiungerne una 13esima. L’amministrazione comunale ha sposato il nostro progetto e stiamo già lavorando per far tornare la città nel circuito dei grandi eventi”.

La tournée, prodotta da Clemente Zard con la collaborazione con Enzo Product Ltd, interamente curata e distribuita da Vivo Concerti, è promossa in Sicilia da Giuseppe Rapisarda Management. I tagliandi per tutte le date sono in vendita online su Ticketone e nei punti vendita del circuito Sicilia Ticket.